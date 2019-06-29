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المسند: الكويت تتربع على قائمة أعلى درجة حرارة في العالم

قال: خلال الـ 24 ساعة الماضية .. و 8 محطات الأشد حراً

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": على مستوى #العالم تتربع مدينة #الكويت ودولة الكويت على رأس هرم قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المراتب الأربع الأولى، من جهة ومن جهة أخرى 8 محطات كويتية جاءت ضمن قائمة الـ 15 محطة مناخية الأشد حراً في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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المسند: الكويت تتربع على قائمة أعلى درجة حرارة في العالم
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": على مستوى #العالم تتربع مدينة #الكويت ودولة الكويت على رأس هرم قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المراتب الأربع الأولى، من جهة ومن جهة أخرى 8 محطات كويتية جاءت ضمن قائمة الـ 15 محطة مناخية الأشد حراً في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
01:46 PM

المسند: الكويت تتربع على قائمة أعلى درجة حرارة في العالم

قال: خلال الـ 24 ساعة الماضية .. و 8 محطات الأشد حراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
12,552

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت سجّلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": على مستوى #العالم تتربع مدينة #الكويت ودولة الكويت على رأس هرم قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المراتب الأربع الأولى، من جهة ومن جهة أخرى 8 محطات كويتية جاءت ضمن قائمة الـ 15 محطة مناخية الأشد حراً في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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