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سوريا .."بشار يقيل رئيس الوزراء من منصبه ويكلف "عرنوس" بالمهام

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسومًا يقضي بإقالة رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه.
وقرر "بشار" تكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء خلفًا لعماد خميس.

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سوريا .."بشار يقيل رئيس الوزراء من منصبه ويكلف "عرنوس" بالمهام
سبق

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسومًا يقضي بإقالة رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه.
وقرر "بشار" تكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء خلفًا لعماد خميس.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
04:21 PM

سوريا .."بشار يقيل رئيس الوزراء من منصبه ويكلف "عرنوس" بالمهام

حسين عرنوس
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,591

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسومًا يقضي بإقالة رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه.
وقرر "بشار" تكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء خلفًا لعماد خميس.

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