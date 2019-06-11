سوريا .."بشار يقيل رئيس الوزراء من منصبه ويكلف "عرنوس" بالمهام

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسومًا يقضي بإقالة رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه.
وقرر "بشار" تكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء خلفًا لعماد خميس.
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسومًا يقضي بإقالة رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه.
وقرر "بشار" تكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء خلفًا لعماد خميس.
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسومًا يقضي بإقالة رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه.
وقرر "بشار" تكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء خلفًا لعماد خميس.
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسومًا يقضي بإقالة رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه.
وقرر "بشار" تكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء خلفًا لعماد خميس.