النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحصيني : ليلة الإثنين "أحر" ليلة على الرياض منذ دخول فصل الصيف

قال: سجّلت ثماني وثلاثين درجة مئوية .. نضج التمر سيكون مبكراً هذا العام

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن ليلة أمس الإثنين كانت "أحر" ليلة في الرياض منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، ليلة الإثنين ٨ يوليو ٢٠١٩م "أحر" ليلة في مدينة الرياض العاصمة منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً، حيث سجلت الساعة الحادية عشرة ليلاً ثماني وثلاثين درجة مئوية، معنى ذلك أن نضج التمر هذا العام سيكون مبكراً ويُتوقع خلال الأسبوع المقبل كثرة الرطب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحصيني : ليلة الإثنين "أحر" ليلة على الرياض منذ دخول فصل الصيف
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن ليلة أمس الإثنين كانت "أحر" ليلة في الرياض منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، ليلة الإثنين ٨ يوليو ٢٠١٩م "أحر" ليلة في مدينة الرياض العاصمة منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً، حيث سجلت الساعة الحادية عشرة ليلاً ثماني وثلاثين درجة مئوية، معنى ذلك أن نضج التمر هذا العام سيكون مبكراً ويُتوقع خلال الأسبوع المقبل كثرة الرطب.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
09:41 AM

الحصيني : ليلة الإثنين "أحر" ليلة على الرياض منذ دخول فصل الصيف

قال: سجّلت ثماني وثلاثين درجة مئوية .. نضج التمر سيكون مبكراً هذا العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
10,167

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن ليلة أمس الإثنين كانت "أحر" ليلة في الرياض منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، ليلة الإثنين ٨ يوليو ٢٠١٩م "أحر" ليلة في مدينة الرياض العاصمة منذ دخول فصل الصيف فلكياً وفعلياً، حيث سجلت الساعة الحادية عشرة ليلاً ثماني وثلاثين درجة مئوية، معنى ذلك أن نضج التمر هذا العام سيكون مبكراً ويُتوقع خلال الأسبوع المقبل كثرة الرطب.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,744
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,564
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,883
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,548

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة