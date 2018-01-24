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القيادة تهنئ الرئيس الكونغولي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد فليكس تشيسكيدي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن نبعث لكم - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد فليكس تشيسكيدي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

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القيادة تهنئ الرئيس الكونغولي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد فليكس تشيسكيدي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن نبعث لكم - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد فليكس تشيسكيدي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
09:27 PM

القيادة تهنئ الرئيس الكونغولي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد فليكس تشيسكيدي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن نبعث لكم - باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا - أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيد فليكس تشيسكيدي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال فيها: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

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