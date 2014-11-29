النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 115183 والوفيات 6621 شخصًا

سجَّلت مصر 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له أمس بتعافي 100 مصاب بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 102490 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 115183 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6621 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة
سبق

سجَّلت مصر 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له أمس بتعافي 100 مصاب بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 102490 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 115183 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6621 حالة وفاة.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
01:26 AM

مصر تسجِّل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 115183 والوفيات 6621 شخصًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
27

سجَّلت مصر 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له أمس بتعافي 100 مصاب بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 102490 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 115183 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6621 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,181
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,283
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,614

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة