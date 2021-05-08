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"نيمار" يجدد علاقته مع باريس سان جيرمان حتى 2025

يسعى لتمديد عقد "مبابي" قبل نهاية الموسم

جدد باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، عقد مهاجم فريقه الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار حتى 2025، بعد أيام قليلة من خروج الفريق الفرنسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من أمام مانشستر سيتي الإنجليزي .
وكان نيمار البالغ عمره 29 عاماً قد انضم إلى سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو.
ويأمل سان جيرمان في تمديد عقد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"نيمار" يجدد علاقته مع باريس سان جيرمان حتى 2025
سبق

جدد باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، عقد مهاجم فريقه الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار حتى 2025، بعد أيام قليلة من خروج الفريق الفرنسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من أمام مانشستر سيتي الإنجليزي .
وكان نيمار البالغ عمره 29 عاماً قد انضم إلى سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو.
ويأمل سان جيرمان في تمديد عقد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
05:16 PM

"نيمار" يجدد علاقته مع باريس سان جيرمان حتى 2025

يسعى لتمديد عقد "مبابي" قبل نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، عقد مهاجم فريقه الأول لكرة القدم البرازيلي نيمار حتى 2025، بعد أيام قليلة من خروج الفريق الفرنسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من أمام مانشستر سيتي الإنجليزي .
وكان نيمار البالغ عمره 29 عاماً قد انضم إلى سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو.
ويأمل سان جيرمان في تمديد عقد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

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