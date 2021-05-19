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صدور الأمر الملكي بترقية القاضي الشيخ علي الرشيدي بالمحكمة الجزائية بالدمام

صدر الأمر الملكي بترقية فضيلة القاضي الشيخ علي بن مبروك الشويلعي الرشيدي القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام إلى وكيل محكمة (ب).

من جانبه أعرب الشيخ علي الرشيدي، عن عظيم شكره وامتنانه لله تعالى، ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولوزير العدل؛ على دعمهم الكبير للجهات العدلية والمنتسبين إليها؛ سائلًا المولى القدير أن يُديم على هذه البلاد عزها وأمنها ونماءها، ويبقيها منارًا للإسلام مُحكّمة لشرع رب الأنام، وأن يُبعد عنها كيد الكائدين وشر الحاسدين والحاقدين.

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صدور الأمر الملكي بترقية القاضي الشيخ علي الرشيدي بالمحكمة الجزائية بالدمام
سبق

صدر الأمر الملكي بترقية فضيلة القاضي الشيخ علي بن مبروك الشويلعي الرشيدي القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام إلى وكيل محكمة (ب).

من جانبه أعرب الشيخ علي الرشيدي، عن عظيم شكره وامتنانه لله تعالى، ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولوزير العدل؛ على دعمهم الكبير للجهات العدلية والمنتسبين إليها؛ سائلًا المولى القدير أن يُديم على هذه البلاد عزها وأمنها ونماءها، ويبقيها منارًا للإسلام مُحكّمة لشرع رب الأنام، وأن يُبعد عنها كيد الكائدين وشر الحاسدين والحاقدين.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
11:05 AM

صدور الأمر الملكي بترقية القاضي الشيخ علي الرشيدي بالمحكمة الجزائية بالدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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صدر الأمر الملكي بترقية فضيلة القاضي الشيخ علي بن مبروك الشويلعي الرشيدي القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام إلى وكيل محكمة (ب).

من جانبه أعرب الشيخ علي الرشيدي، عن عظيم شكره وامتنانه لله تعالى، ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولوزير العدل؛ على دعمهم الكبير للجهات العدلية والمنتسبين إليها؛ سائلًا المولى القدير أن يُديم على هذه البلاد عزها وأمنها ونماءها، ويبقيها منارًا للإسلام مُحكّمة لشرع رب الأنام، وأن يُبعد عنها كيد الكائدين وشر الحاسدين والحاقدين.

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