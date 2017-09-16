رئيس الاتحاد يثمن رعاية "ولي العهد" للحفل والأشواط الختامية لمهرجان الهجن

إن رعايته تأكيد على ما تحظى به رياضة الآباء والأجداد من دعم واهتمام القيادة

أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع أسرة اتحاد الهجن، عن عميق امتنانه وتقديره لسمو ولي العهد - حفظه الله -، لرعايته الكريمة للحفل الختامي والأشواط الختامية لمهرجان سموه للهجن الذي يقام في نسخته الثانية على أرض ميدان الهجن التاريخي بمحافظة الطائف.

وأكد أن رعايته -أيده الله- هي مصدر فخر واعتزاز لكل رياضيي وشباب الوطن ولرياضة الهجن بشكل خاص، وتتويج سام لذلك الكرنفال الرياضي الدولي الذي شهد مشاركة واسعة من الدول الخليجية والعربية والدولية وسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد المطايا المشاركة التي تجاوزت 13 ألف مطية.

وأبان رئيس الاتحاد السعودي أن رعاية سمو ولي العهد لمهرجان سموه للهجن هي تأكيد على ما تحظى به رياضة الآباء والأجداد من رعاية ودعم واهتمام من القيادة الرشيدة –حفظها الله - التي أولت الحركة الرياضية اهتماماً كبيراً وسباقات الهجن خاصة، لافتاً إلى أن ذلك الاهتمام والدعم قد أثمر عن حضور مشرف لرياضة الهجن على المستويات لدولية.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي للهجن إلى أن رعاية سمو ولي العهد للأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية التي انطلقت في 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م، هي فرصة سانحة وثمينة لأهل الإبل بصفة عامة وملاك الهجن خاصة للتعبير عن امتنانهم وشكرهم العميقين لقادة الوطن بما يحظون به من عناية فائقة بما يحقق طموحاتهم ويصقل مواهبهم ويدفعهم لمزيد من الإنجازات لهذه الرياضة الأصيلة.

وثمن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز لسمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- الدعم السخي الذي يجده الاتحاد السعودي للهجن وسط متابعة واهتمام يحظيان به من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أسهم في تحقيق مهرجان ولي العهد عدداً من الإنجازات للوطن، وحظي بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من ملاك ومؤسسات الهجن العملاقة، 13000 ألف مطية، للمنافسة على جوائزه التي تبلغ (53) مليون ريال، وتضمن تنوعاً كبيراً في الفعاليات المصاحبة الهادفة إلى تأصيل تراث الإبل في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية تدعم الموروث التراثي ويعزز الوطنية، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة.