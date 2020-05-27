شاهد.. الجهات الأمنية ببيشة تواصل مهام تطبيق أمر منع التجول الكامل

مع استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها

تواصل القطاعات الأمنية بمحافظة بيشة جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك وبمتابعة مستمرة من قِبل محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة في تطبيق قرارات منع التجول مع استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها حفاظًا على صحة الجميع.

يأتي هذا وسط التزام تام وتجاوب من قِبل الجميع وكأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".

وظهرت أحياء وشوارع وميادين المحافظة خالية من حركة السيارات والمارة مما يدلل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات.