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شاهد.. الجهات الأمنية ببيشة تواصل مهام تطبيق أمر منع التجول الكامل

مع استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها

تواصل القطاعات الأمنية بمحافظة بيشة جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك وبمتابعة مستمرة من قِبل محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة في تطبيق قرارات منع التجول مع استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها حفاظًا على صحة الجميع.

يأتي هذا وسط التزام تام وتجاوب من قِبل الجميع وكأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".

وظهرت أحياء وشوارع وميادين المحافظة خالية من حركة السيارات والمارة مما يدلل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات.

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شاهد.. الجهات الأمنية ببيشة تواصل مهام تطبيق أمر منع التجول الكامل
سبق

تواصل القطاعات الأمنية بمحافظة بيشة جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك وبمتابعة مستمرة من قِبل محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة في تطبيق قرارات منع التجول مع استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها حفاظًا على صحة الجميع.

يأتي هذا وسط التزام تام وتجاوب من قِبل الجميع وكأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".

وظهرت أحياء وشوارع وميادين المحافظة خالية من حركة السيارات والمارة مما يدلل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
01:01 AM

شاهد.. الجهات الأمنية ببيشة تواصل مهام تطبيق أمر منع التجول الكامل

مع استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
2,804

تواصل القطاعات الأمنية بمحافظة بيشة جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك وبمتابعة مستمرة من قِبل محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة في تطبيق قرارات منع التجول مع استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها حفاظًا على صحة الجميع.

يأتي هذا وسط التزام تام وتجاوب من قِبل الجميع وكأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا".

وظهرت أحياء وشوارع وميادين المحافظة خالية من حركة السيارات والمارة مما يدلل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات.

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