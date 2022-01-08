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علماء يطورون تطبيقًا يمكنه قياس ضغط الدم من كاميرا الهاتف الذكي

أعلن مجموعة من العلماء تطويرهم تطبيقًا يمكنه قياس ضغط الدم من خلال كاميرا الهاتف الذكي فقط.

وأوضح العلماء، بحسب ما نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أنهم طوروا أدوات صحية يمكنها حساب ضغط الدم باستخدم مقطع فيديو ملتقط من خلال الهاتف الذكي أو كاميرا الكمبيوتر المحمول.

ولا يزال التطبيق قيد التطوير قبل أن يطرح للمستخدمين، خاصة وأن تقنياته لا تزال محل شك عدد من الخبراء.

يقول ديفيد مامان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيناه" المطورة للتطبيق: إنه سيحل محل كافة أجهزة الصحة المنزلية.

وتعمل آلية التطبيق على تحليل أداء الضوء المنعكس على الوجه، لحساب التغيرات في تدفق الدم عبر تقنية يطلق عليها التصوير الضوئي.

ويمكن من خلال تلك التقنية أيضًا قياس نسبة الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب أيضًا.

ورغم أن معظم التطبيقات التي تستخدم تقنية التصوير الضوئي، تكون عبارة عن سوار يثبت في اليد، إلا أن الشركة قررت تطويره بحيث يعمل بصورة آلية عبر تطبيقها الذي يصلح لأي كاميرا هاتف ذكي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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علماء يطورون تطبيقًا يمكنه قياس ضغط الدم من كاميرا الهاتف الذكي
سبق

أعلن مجموعة من العلماء تطويرهم تطبيقًا يمكنه قياس ضغط الدم من خلال كاميرا الهاتف الذكي فقط.

وأوضح العلماء، بحسب ما نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أنهم طوروا أدوات صحية يمكنها حساب ضغط الدم باستخدم مقطع فيديو ملتقط من خلال الهاتف الذكي أو كاميرا الكمبيوتر المحمول.

ولا يزال التطبيق قيد التطوير قبل أن يطرح للمستخدمين، خاصة وأن تقنياته لا تزال محل شك عدد من الخبراء.

يقول ديفيد مامان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيناه" المطورة للتطبيق: إنه سيحل محل كافة أجهزة الصحة المنزلية.

وتعمل آلية التطبيق على تحليل أداء الضوء المنعكس على الوجه، لحساب التغيرات في تدفق الدم عبر تقنية يطلق عليها التصوير الضوئي.

ويمكن من خلال تلك التقنية أيضًا قياس نسبة الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب أيضًا.

ورغم أن معظم التطبيقات التي تستخدم تقنية التصوير الضوئي، تكون عبارة عن سوار يثبت في اليد، إلا أن الشركة قررت تطويره بحيث يعمل بصورة آلية عبر تطبيقها الذي يصلح لأي كاميرا هاتف ذكي.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:23 AM

علماء يطورون تطبيقًا يمكنه قياس ضغط الدم من كاميرا الهاتف الذكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مجموعة من العلماء تطويرهم تطبيقًا يمكنه قياس ضغط الدم من خلال كاميرا الهاتف الذكي فقط.

وأوضح العلماء، بحسب ما نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أنهم طوروا أدوات صحية يمكنها حساب ضغط الدم باستخدم مقطع فيديو ملتقط من خلال الهاتف الذكي أو كاميرا الكمبيوتر المحمول.

ولا يزال التطبيق قيد التطوير قبل أن يطرح للمستخدمين، خاصة وأن تقنياته لا تزال محل شك عدد من الخبراء.

يقول ديفيد مامان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيناه" المطورة للتطبيق: إنه سيحل محل كافة أجهزة الصحة المنزلية.

وتعمل آلية التطبيق على تحليل أداء الضوء المنعكس على الوجه، لحساب التغيرات في تدفق الدم عبر تقنية يطلق عليها التصوير الضوئي.

ويمكن من خلال تلك التقنية أيضًا قياس نسبة الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب أيضًا.

ورغم أن معظم التطبيقات التي تستخدم تقنية التصوير الضوئي، تكون عبارة عن سوار يثبت في اليد، إلا أن الشركة قررت تطويره بحيث يعمل بصورة آلية عبر تطبيقها الذي يصلح لأي كاميرا هاتف ذكي.

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