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"الفيصل": قرار تنظيم الهيئة العامة للرياضة نقطة تحول في نظام إدارة العمل

رفع شكره إلى القيادة الرشيدة.. وقال: "بدعمهم سنحلق عاليًا"

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وقال بهذه المناسبة: "هذا القرار المهم يمثل نقطة تحول في نظام إدارة العمل في الهيئة العامة للرياضة وتطوير جميع لوائحها الإدارية والمالية، وفق الأسس الحديثة التي تتوافق مع ‫رؤية المملكة 2030".

وأضاف: القطاع الرياضي بالمملكة يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، أثمر عن قفزات كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم، بتنظيم العديد من البطولات والفعاليات ‫الرياضية العالمية في الفترة الماضية، وسط متابعة واهتمام كبيرين محليًّا ودوليًّا.

‫وختم حديثه بالقول: "سنواصل العمل وبدعم القيادة الرشيدة في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة لنصل ونحلق برياضة المملكة عاليًا في كل المحافل الإقليمية والدولية".

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل": قرار تنظيم الهيئة العامة للرياضة نقطة تحول في نظام إدارة العمل
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وقال بهذه المناسبة: "هذا القرار المهم يمثل نقطة تحول في نظام إدارة العمل في الهيئة العامة للرياضة وتطوير جميع لوائحها الإدارية والمالية، وفق الأسس الحديثة التي تتوافق مع ‫رؤية المملكة 2030".

وأضاف: القطاع الرياضي بالمملكة يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، أثمر عن قفزات كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم، بتنظيم العديد من البطولات والفعاليات ‫الرياضية العالمية في الفترة الماضية، وسط متابعة واهتمام كبيرين محليًّا ودوليًّا.

‫وختم حديثه بالقول: "سنواصل العمل وبدعم القيادة الرشيدة في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة لنصل ونحلق برياضة المملكة عاليًا في كل المحافل الإقليمية والدولية".

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
04:49 PM

"الفيصل": قرار تنظيم الهيئة العامة للرياضة نقطة تحول في نظام إدارة العمل

رفع شكره إلى القيادة الرشيدة.. وقال: "بدعمهم سنحلق عاليًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

وقال بهذه المناسبة: "هذا القرار المهم يمثل نقطة تحول في نظام إدارة العمل في الهيئة العامة للرياضة وتطوير جميع لوائحها الإدارية والمالية، وفق الأسس الحديثة التي تتوافق مع ‫رؤية المملكة 2030".

وأضاف: القطاع الرياضي بالمملكة يحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، أثمر عن قفزات كبيرة في هذا القطاع الحيوي المهم، بتنظيم العديد من البطولات والفعاليات ‫الرياضية العالمية في الفترة الماضية، وسط متابعة واهتمام كبيرين محليًّا ودوليًّا.

‫وختم حديثه بالقول: "سنواصل العمل وبدعم القيادة الرشيدة في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة لنصل ونحلق برياضة المملكة عاليًا في كل المحافل الإقليمية والدولية".

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