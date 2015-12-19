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"مجمع إرادة والصحة النفسية": 48 % من مرضى الفصام لهم تاريخ مع تعاطي الأمفيتامين

17.5 % من الذين أُجريت عليهم الدراسة تعاطوا المادة قبل أسبوع من دخولهم المجمع

كشفت دراسة علمية قام بها قسم الأبحاث بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف أن 48.2 % من مرضى الفصام لهم تاريخ تعاطي لمادة الامفيتامين، بينما وجد أن نسبة 17.5 % من المرضى الذين أُجريت عليهم الدراسة قد تعاطوا المادة قبل أسبوع على الأقل من دخولهم لمجمع إرادة والصحة النفسية.

وأوضح لـ "سبق" المتحدث الإعلامي بصحة الطائف، سراج الحميدان، أن مجلة عالمية محكمة بالدراسة العلمية أبرزت اهتمامها، حيث نشرت المجلة "الكحولية والإدمان" ورقة البحث التي تقدم بها كل من الدكتور الوليد عبدالواحد نائب أول الطب النفسي، والدكتور أنس بن عوف استشاري الطب النفسي عن أثر تعاطي الامفيتامين على المظاهر السريرية لمرض الفصام بعد أن أُجريت الدراسة على 199 مريضًا بالمجمع.

وقال: تضمنت الدراسة جمع البيانات من مرضى الفصام الذكور الذين راجعوا المجمع بمن فيهم المرضى الذين يتعاطون مادة الامفيتامين، وتم تحليل البيانات للوصول إلى النتائج المطلوبة التي تضمنت عدة فروقات في المظاهر السريرية بين المرضى من أهمها زيادة الانفعالية والعنف بين مرضى الفصام المتعاطين عن غيرهم، مع اختلاف في نسب الأعراض الفصامية السالبة بين المجموعتين، ما يعني مزيدًا من الخطورة المتوقعة من مرضى الفصام المتعاطين للامفيتامين، ويستلزم مراعاة ذلك لدى التعامل معهم ومعالجتهم.

وأشار "الحميدان" إلى أن مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف استحدثا قسمًا للأبحاث العلمية العام الماضي للاستفادة من الكم الهائل من البيانات المتاحة التي في حال دراستها وتحليلها ستمكن المختصين من معرفة أبعاد جديدة عن الأمراض النفسية، الأمر الذي يسهل علاجها بشكلٍ أفضل.

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"مجمع إرادة والصحة النفسية": 48 % من مرضى الفصام لهم تاريخ مع تعاطي الأمفيتامين
سبق

كشفت دراسة علمية قام بها قسم الأبحاث بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف أن 48.2 % من مرضى الفصام لهم تاريخ تعاطي لمادة الامفيتامين، بينما وجد أن نسبة 17.5 % من المرضى الذين أُجريت عليهم الدراسة قد تعاطوا المادة قبل أسبوع على الأقل من دخولهم لمجمع إرادة والصحة النفسية.

وأوضح لـ "سبق" المتحدث الإعلامي بصحة الطائف، سراج الحميدان، أن مجلة عالمية محكمة بالدراسة العلمية أبرزت اهتمامها، حيث نشرت المجلة "الكحولية والإدمان" ورقة البحث التي تقدم بها كل من الدكتور الوليد عبدالواحد نائب أول الطب النفسي، والدكتور أنس بن عوف استشاري الطب النفسي عن أثر تعاطي الامفيتامين على المظاهر السريرية لمرض الفصام بعد أن أُجريت الدراسة على 199 مريضًا بالمجمع.

وقال: تضمنت الدراسة جمع البيانات من مرضى الفصام الذكور الذين راجعوا المجمع بمن فيهم المرضى الذين يتعاطون مادة الامفيتامين، وتم تحليل البيانات للوصول إلى النتائج المطلوبة التي تضمنت عدة فروقات في المظاهر السريرية بين المرضى من أهمها زيادة الانفعالية والعنف بين مرضى الفصام المتعاطين عن غيرهم، مع اختلاف في نسب الأعراض الفصامية السالبة بين المجموعتين، ما يعني مزيدًا من الخطورة المتوقعة من مرضى الفصام المتعاطين للامفيتامين، ويستلزم مراعاة ذلك لدى التعامل معهم ومعالجتهم.

وأشار "الحميدان" إلى أن مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف استحدثا قسمًا للأبحاث العلمية العام الماضي للاستفادة من الكم الهائل من البيانات المتاحة التي في حال دراستها وتحليلها ستمكن المختصين من معرفة أبعاد جديدة عن الأمراض النفسية، الأمر الذي يسهل علاجها بشكلٍ أفضل.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
09:55 PM

"مجمع إرادة والصحة النفسية": 48 % من مرضى الفصام لهم تاريخ مع تعاطي الأمفيتامين

17.5 % من الذين أُجريت عليهم الدراسة تعاطوا المادة قبل أسبوع من دخولهم المجمع

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فهد العتيبي - الطائف
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كشفت دراسة علمية قام بها قسم الأبحاث بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف أن 48.2 % من مرضى الفصام لهم تاريخ تعاطي لمادة الامفيتامين، بينما وجد أن نسبة 17.5 % من المرضى الذين أُجريت عليهم الدراسة قد تعاطوا المادة قبل أسبوع على الأقل من دخولهم لمجمع إرادة والصحة النفسية.

وأوضح لـ "سبق" المتحدث الإعلامي بصحة الطائف، سراج الحميدان، أن مجلة عالمية محكمة بالدراسة العلمية أبرزت اهتمامها، حيث نشرت المجلة "الكحولية والإدمان" ورقة البحث التي تقدم بها كل من الدكتور الوليد عبدالواحد نائب أول الطب النفسي، والدكتور أنس بن عوف استشاري الطب النفسي عن أثر تعاطي الامفيتامين على المظاهر السريرية لمرض الفصام بعد أن أُجريت الدراسة على 199 مريضًا بالمجمع.

وقال: تضمنت الدراسة جمع البيانات من مرضى الفصام الذكور الذين راجعوا المجمع بمن فيهم المرضى الذين يتعاطون مادة الامفيتامين، وتم تحليل البيانات للوصول إلى النتائج المطلوبة التي تضمنت عدة فروقات في المظاهر السريرية بين المرضى من أهمها زيادة الانفعالية والعنف بين مرضى الفصام المتعاطين عن غيرهم، مع اختلاف في نسب الأعراض الفصامية السالبة بين المجموعتين، ما يعني مزيدًا من الخطورة المتوقعة من مرضى الفصام المتعاطين للامفيتامين، ويستلزم مراعاة ذلك لدى التعامل معهم ومعالجتهم.

وأشار "الحميدان" إلى أن مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف استحدثا قسمًا للأبحاث العلمية العام الماضي للاستفادة من الكم الهائل من البيانات المتاحة التي في حال دراستها وتحليلها ستمكن المختصين من معرفة أبعاد جديدة عن الأمراض النفسية، الأمر الذي يسهل علاجها بشكلٍ أفضل.

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