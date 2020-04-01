إيران تتذرّع بـ"كورونا" في طلب مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار

"النقد الدولي" يُجري محادثات للاطلاع على حاجاتها

ذكر جهاد أزعور المسؤول بصندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، أن الصندوق يُجري حوارًا مع السلطات الإيرانية، بعد أن طلبت طهران مساعدة مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأوضح "أزعور" أن الصندوق يُجري محادثات للاطلاع على حاجات إيران ومتطلبات المضيّ قدمًا في معالجة طلبها؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطلبت إيران تمويلًا طارئًا من الصندوق بخمسة مليارات دولار.