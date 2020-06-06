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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

السودان: 151 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 1924 حالة

سجّل السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 99.

وقالت وزارة الصحة السودانية: العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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السودان: 151 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة
سبق

سجّل السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 99.

وقالت وزارة الصحة السودانية: العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:18 PM

السودان: 151 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 1924 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 99.

وقالت وزارة الصحة السودانية: العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة.

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