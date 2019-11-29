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بالصور .. وفاة شخص وانهيار واجهتَي منزل وتضرُّر عدد من المركبات بشرائع مكة

بسبب اشتعال لحظي لسحابة غاز .. و"المدني" يدعو إلى تركيب "مانع تسرُّب"

لقي شخصٌ مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر انهيار منزل بحي الشرائع بمكة المكرّمة، وتضرُّر عددٍ من المركبات بسبب اشتعال لحظي لسحابة غاز أدّى إلى انهيار المبنى.

أوضح ذلك، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة المقدم نايف الشريف؛ مشيراً إلى أنه في الساعة الخامسة والدقيقة العشرين من يوم الجمعة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث انهيار لمنزل بحي الشرائع، وكان الحادث عبارة عن حدوث انهيار للواجهتين الأمامية والجانبية للدور الأول من مبنى مكوّن من دوريْن ناجم عن حدوث اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبُّع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان (غاز الطبخ)؛ ما أدّى إلى وفاة شخص كان موجوداً داخل المنزل، وتضرُّر مبنى مجاور بأضرار بسيطة وعدد (٣) سيارات كانت متوقفة أمام المبنى موقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين ويهيب الدفاع المدني بضرورة التأكّد من سلامة تمديدات مواقد الغاز، بصورة دورية وفحصها وصيانتها بصورة دورية والتأكّد من إغلاق مصادر إشعال الغاز قبل ترك المنزل أو الذهاب للنوم، مع العمل على تركيب مانع تسرُّب للغاز، وعند ملاحظة أيّ تسرُّب للغاز يجب تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب وإبعاد أيّ مصدر قابل للاشتعال من الموقع راجين من الله السلامة للجميع.

أحمد العبدالله مكة المكرمة عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة مكة المكرمة انهيار منزل الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. وفاة شخص وانهيار واجهتَي منزل وتضرُّر عدد من المركبات بشرائع مكة
سبق

لقي شخصٌ مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر انهيار منزل بحي الشرائع بمكة المكرّمة، وتضرُّر عددٍ من المركبات بسبب اشتعال لحظي لسحابة غاز أدّى إلى انهيار المبنى.

أوضح ذلك، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة المقدم نايف الشريف؛ مشيراً إلى أنه في الساعة الخامسة والدقيقة العشرين من يوم الجمعة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث انهيار لمنزل بحي الشرائع، وكان الحادث عبارة عن حدوث انهيار للواجهتين الأمامية والجانبية للدور الأول من مبنى مكوّن من دوريْن ناجم عن حدوث اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبُّع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان (غاز الطبخ)؛ ما أدّى إلى وفاة شخص كان موجوداً داخل المنزل، وتضرُّر مبنى مجاور بأضرار بسيطة وعدد (٣) سيارات كانت متوقفة أمام المبنى موقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين ويهيب الدفاع المدني بضرورة التأكّد من سلامة تمديدات مواقد الغاز، بصورة دورية وفحصها وصيانتها بصورة دورية والتأكّد من إغلاق مصادر إشعال الغاز قبل ترك المنزل أو الذهاب للنوم، مع العمل على تركيب مانع تسرُّب للغاز، وعند ملاحظة أيّ تسرُّب للغاز يجب تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب وإبعاد أيّ مصدر قابل للاشتعال من الموقع راجين من الله السلامة للجميع.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
01:18 PM

بالصور .. وفاة شخص وانهيار واجهتَي منزل وتضرُّر عدد من المركبات بشرائع مكة

بسبب اشتعال لحظي لسحابة غاز .. و"المدني" يدعو إلى تركيب "مانع تسرُّب"

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
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لقي شخصٌ مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر انهيار منزل بحي الشرائع بمكة المكرّمة، وتضرُّر عددٍ من المركبات بسبب اشتعال لحظي لسحابة غاز أدّى إلى انهيار المبنى.

أوضح ذلك، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة المقدم نايف الشريف؛ مشيراً إلى أنه في الساعة الخامسة والدقيقة العشرين من يوم الجمعة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث انهيار لمنزل بحي الشرائع، وكان الحادث عبارة عن حدوث انهيار للواجهتين الأمامية والجانبية للدور الأول من مبنى مكوّن من دوريْن ناجم عن حدوث اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبُّع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان (غاز الطبخ)؛ ما أدّى إلى وفاة شخص كان موجوداً داخل المنزل، وتضرُّر مبنى مجاور بأضرار بسيطة وعدد (٣) سيارات كانت متوقفة أمام المبنى موقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين ويهيب الدفاع المدني بضرورة التأكّد من سلامة تمديدات مواقد الغاز، بصورة دورية وفحصها وصيانتها بصورة دورية والتأكّد من إغلاق مصادر إشعال الغاز قبل ترك المنزل أو الذهاب للنوم، مع العمل على تركيب مانع تسرُّب للغاز، وعند ملاحظة أيّ تسرُّب للغاز يجب تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب وإبعاد أيّ مصدر قابل للاشتعال من الموقع راجين من الله السلامة للجميع.

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