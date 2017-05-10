النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-10
سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 217 حالة.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
03:01 PM
النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099
سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 217 حالة.