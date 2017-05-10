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النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 217 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099
سبق

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 217 حالة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
03:01 PM

النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 217 حالة.

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