النرويج: 30 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 8099

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 217 حالة.