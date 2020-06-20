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الريال الإيراني يواصل الانهيار: 188 ألفًا مقابل الدولار الواحد

مع استمرار العقوبات الاقتصادية وأزمة فيروس كورونا

تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له اليوم السبت أمام الدولار الأمريكي مع استمرار البلاد في اتخاذ إجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية للعقوبات الأمريكية، وأزمة فيروس كورونا.

وانخفض الريال إلى 188 ألفًا مقابل الدولار في السوق الحرة اليوم، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن متاجر العملات الأجنبية والمواقع الإلكترونية.

وكان سعر الدولار 150 ألف ريال عندما سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فبراير.

وفقد الريال الإيراني أكثر من 500 % من قيمته منذ عام 2015، وتتهم إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة مسعى البلاد لطلب قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها والقطاع الصحي. ك

فيروس كورونا الجديد إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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الريال الإيراني يواصل الانهيار: 188 ألفًا مقابل الدولار الواحد
سبق

تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له اليوم السبت أمام الدولار الأمريكي مع استمرار البلاد في اتخاذ إجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية للعقوبات الأمريكية، وأزمة فيروس كورونا.

وانخفض الريال إلى 188 ألفًا مقابل الدولار في السوق الحرة اليوم، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن متاجر العملات الأجنبية والمواقع الإلكترونية.

وكان سعر الدولار 150 ألف ريال عندما سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فبراير.

وفقد الريال الإيراني أكثر من 500 % من قيمته منذ عام 2015، وتتهم إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة مسعى البلاد لطلب قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها والقطاع الصحي. ك

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:21 PM

الريال الإيراني يواصل الانهيار: 188 ألفًا مقابل الدولار الواحد

مع استمرار العقوبات الاقتصادية وأزمة فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,883

تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له اليوم السبت أمام الدولار الأمريكي مع استمرار البلاد في اتخاذ إجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية للعقوبات الأمريكية، وأزمة فيروس كورونا.

وانخفض الريال إلى 188 ألفًا مقابل الدولار في السوق الحرة اليوم، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن متاجر العملات الأجنبية والمواقع الإلكترونية.

وكان سعر الدولار 150 ألف ريال عندما سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فبراير.

وفقد الريال الإيراني أكثر من 500 % من قيمته منذ عام 2015، وتتهم إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة مسعى البلاد لطلب قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها والقطاع الصحي. ك

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