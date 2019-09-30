"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ23

تعويضات "السابقة" 2.6 مليار ريال لـ12.5 مليون مستفيد

أعلن برنامج "حساب المواطن"، صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة الثالثة العشرين لشهر أكتوبر 2019؛ موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة 23 (شهر أكتوبر 2019).

وللتحقق من الأهلية، يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/

وكانت تعويضات الدفعة الثانية والعشرين، قد بلغت 2.6 مليار ريال لـ12.5 مليون مستفيد.