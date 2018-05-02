بموافقة ملكية.. "السبتي" محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

ثمن الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، صدور الموافقة الملكية الكريمة على تعيين الدكتور خالد السبتي محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وتقدم الدكتور العيبان باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهم الله- على ما يولونه من دعم كبير للهيئة ولكل ما يخدم رسالتها الوطنية، سائلا الله أن تحقق الهيئة مهماتها على الوجه الذي يمكنها من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 وحماية المصالح الوطنية الحيوية.

من جهته، رفع د.خالد السبتي عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين –حفظهم الله- على الثقة الملكية الكريمة، ودعا المولى –عز وجل- أن يوفقه، ومنسوبي الهيئة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق رسالة الهيئة على الوجه الأمثل.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ترتبط بمقام خادم الحرمين الشريفين- أيده الله - ويضم مجلس إدارة الهيئة كلاً من (رئيس أمن الدولة، ورئيس الاستخبارات العامة، ونائب وزير الداخلية، ومساعد وزير الدفاع)، وهي الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه بهدف تعزيز الأمن السيبراني للدولة وحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها.