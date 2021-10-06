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خلال 24 ساعة.. باكستان تسجّل 1212 إصابة جديدة و39 وفاة

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و39 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1253868 إصابة؛ منها 44828 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27986 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1181054 حالة.

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خلال 24 ساعة.. باكستان تسجّل 1212 إصابة جديدة و39 وفاة
سبق

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و39 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1253868 إصابة؛ منها 44828 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27986 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1181054 حالة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:23 AM

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجّل 1212 إصابة جديدة و39 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و39 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1253868 إصابة؛ منها 44828 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27986 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1181054 حالة.

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