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بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5%

أكد أن ما قدمه البنك المركزي للبنوك المحلية أسهم في سرعة الاستجابة والضخ

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، البروفيسور سالم باعجاجة، أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص المقدمة من البنك المركزي السعودي ساعدت من سرعة استجابة الاقتصاد؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2021 نموًّا بنسبة 5.4٪؜، كما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2022 نموًّا بنسبة 7.5٪؜، وتستهدف حكومة المملكة العربية السعودية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل "رؤية 2030".

وقال: "الميزانية الجديدة تركز على برنامج الاستدامة المالية، وتقوية الوضع المالي للمملكة في مواجهة التحديات المحلية والعالمية والاستمرار في دعم برامج النمو الاقتصادي"، مبينًا أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في تحسن كبير بالنتائج المالية لشركات القطاع الخاص، وكذلك ما قدمه البنك المركزي للبنوك المحلية وضخ سيولة في الأسواق ساهمت جميعها في تحسن النمو في الأرباح، ولذلك سجل الناتج المحلي نموًّا جيدًا".

وأكد "باعجاجة" أن الميزانية الجديدة ستستمر في الإنفاق بنفس الوتيرة في الأعوام السابقة، وزيادة كذلك في النفقات نلاحظ أن المصروفات المتوقعة للعام الجديد 955 مليارًا، والإيرادات المتوقعة 903 مليارات ريال، لذلك سيكون العجز 52 مليار ريال وهو أقل من الأعوام السابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5%
سبق

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، البروفيسور سالم باعجاجة، أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص المقدمة من البنك المركزي السعودي ساعدت من سرعة استجابة الاقتصاد؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2021 نموًّا بنسبة 5.4٪؜، كما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2022 نموًّا بنسبة 7.5٪؜، وتستهدف حكومة المملكة العربية السعودية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل "رؤية 2030".

وقال: "الميزانية الجديدة تركز على برنامج الاستدامة المالية، وتقوية الوضع المالي للمملكة في مواجهة التحديات المحلية والعالمية والاستمرار في دعم برامج النمو الاقتصادي"، مبينًا أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في تحسن كبير بالنتائج المالية لشركات القطاع الخاص، وكذلك ما قدمه البنك المركزي للبنوك المحلية وضخ سيولة في الأسواق ساهمت جميعها في تحسن النمو في الأرباح، ولذلك سجل الناتج المحلي نموًّا جيدًا".

وأكد "باعجاجة" أن الميزانية الجديدة ستستمر في الإنفاق بنفس الوتيرة في الأعوام السابقة، وزيادة كذلك في النفقات نلاحظ أن المصروفات المتوقعة للعام الجديد 955 مليارًا، والإيرادات المتوقعة 903 مليارات ريال، لذلك سيكون العجز 52 مليار ريال وهو أقل من الأعوام السابقة.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
04:43 PM

بين مبادرات تحفيز الاقتصاد والميزانية الجديدة.. "باعجاجة" يتوقع نموًّا 7.5%

أكد أن ما قدمه البنك المركزي للبنوك المحلية أسهم في سرعة الاستجابة والضخ

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,936

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، البروفيسور سالم باعجاجة، أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص المقدمة من البنك المركزي السعودي ساعدت من سرعة استجابة الاقتصاد؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2021 نموًّا بنسبة 5.4٪؜، كما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2022 نموًّا بنسبة 7.5٪؜، وتستهدف حكومة المملكة العربية السعودية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل "رؤية 2030".

وقال: "الميزانية الجديدة تركز على برنامج الاستدامة المالية، وتقوية الوضع المالي للمملكة في مواجهة التحديات المحلية والعالمية والاستمرار في دعم برامج النمو الاقتصادي"، مبينًا أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في تحسن كبير بالنتائج المالية لشركات القطاع الخاص، وكذلك ما قدمه البنك المركزي للبنوك المحلية وضخ سيولة في الأسواق ساهمت جميعها في تحسن النمو في الأرباح، ولذلك سجل الناتج المحلي نموًّا جيدًا".

وأكد "باعجاجة" أن الميزانية الجديدة ستستمر في الإنفاق بنفس الوتيرة في الأعوام السابقة، وزيادة كذلك في النفقات نلاحظ أن المصروفات المتوقعة للعام الجديد 955 مليارًا، والإيرادات المتوقعة 903 مليارات ريال، لذلك سيكون العجز 52 مليار ريال وهو أقل من الأعوام السابقة.

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