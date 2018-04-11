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بالفيديو .. "الفيصل" يطل بقصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني"

أدى المنشد فهد مطر مطلعها

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني"، وأدى المنشد فهد مطر ‏مطلعها (ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني).

أبيات القصيدة:

ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني

وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي ليتهم يسمعوني

كم عدوٍ ذبحته وكم رفيق نصرته خلهم يسمعوني

بالفعل والشجاعة وبالمراجل سبقته ليتهم يسمعوني

شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك خلهم يسمعوني

يوم عرضة وطننا وإنت قايد صفوفك ليتهم يسمعوني

كم غريم تمنى مثل ما فيه حنا خلهم يسمعوني

لكن الفخر للي فاز بالعز منا ليتهم يسمعوني

فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد خلهم يسمعوني

كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد ليتهم يسمعوني

أمير مكة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "الفيصل" يطل بقصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني"
سبق

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني"، وأدى المنشد فهد مطر ‏مطلعها (ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني).

أبيات القصيدة:

ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني

وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي ليتهم يسمعوني

كم عدوٍ ذبحته وكم رفيق نصرته خلهم يسمعوني

بالفعل والشجاعة وبالمراجل سبقته ليتهم يسمعوني

شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك خلهم يسمعوني

يوم عرضة وطننا وإنت قايد صفوفك ليتهم يسمعوني

كم غريم تمنى مثل ما فيه حنا خلهم يسمعوني

لكن الفخر للي فاز بالعز منا ليتهم يسمعوني

فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد خلهم يسمعوني

كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد ليتهم يسمعوني

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
10:46 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
12:25 AM

بالفيديو .. "الفيصل" يطل بقصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني"

أدى المنشد فهد مطر مطلعها

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
10
34,504

نظم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "خلهم يسمعوني"، وأدى المنشد فهد مطر ‏مطلعها (ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني).

أبيات القصيدة:

ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني

وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي ليتهم يسمعوني

كم عدوٍ ذبحته وكم رفيق نصرته خلهم يسمعوني

بالفعل والشجاعة وبالمراجل سبقته ليتهم يسمعوني

شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك خلهم يسمعوني

يوم عرضة وطننا وإنت قايد صفوفك ليتهم يسمعوني

كم غريم تمنى مثل ما فيه حنا خلهم يسمعوني

لكن الفخر للي فاز بالعز منا ليتهم يسمعوني

فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد خلهم يسمعوني

كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد ليتهم يسمعوني

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