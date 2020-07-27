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جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة"

أكدت استمرار استقبال تبرعات المحسنين لإيصالها للمحتاجين

قدمت جمعية المستودع الخيري بشرورة "كنان"، مساعدات غذائية ومالية لجميع مستفيدي الجمعية خلال أيام العشر من ذي الحجة.

وقال رئيس مجلس الإدارة يسلم النهدي: إن "الجمعية وزعت مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة محتاجة وذلك ضمن خطة تشغيلية مجدولة".

وتقدم "النهدي" بالشكر الجزيل والدعاء لكل من أسهم في تقديم يد العون للمحتاجين في هذه العشر المباركات، مضيفاً: "لا يزال العمل مستمراً في استقبال تبرعات المحسنين وإيصالها للمحتاجين خلال الأيام العشر من ذي الحجة".


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جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة"
سبق

قدمت جمعية المستودع الخيري بشرورة "كنان"، مساعدات غذائية ومالية لجميع مستفيدي الجمعية خلال أيام العشر من ذي الحجة.

وقال رئيس مجلس الإدارة يسلم النهدي: إن "الجمعية وزعت مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة محتاجة وذلك ضمن خطة تشغيلية مجدولة".

وتقدم "النهدي" بالشكر الجزيل والدعاء لكل من أسهم في تقديم يد العون للمحتاجين في هذه العشر المباركات، مضيفاً: "لا يزال العمل مستمراً في استقبال تبرعات المحسنين وإيصالها للمحتاجين خلال الأيام العشر من ذي الحجة".


27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
09:57 PM

جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة"

أكدت استمرار استقبال تبرعات المحسنين لإيصالها للمحتاجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمت جمعية المستودع الخيري بشرورة "كنان"، مساعدات غذائية ومالية لجميع مستفيدي الجمعية خلال أيام العشر من ذي الحجة.

وقال رئيس مجلس الإدارة يسلم النهدي: إن "الجمعية وزعت مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة محتاجة وذلك ضمن خطة تشغيلية مجدولة".

وتقدم "النهدي" بالشكر الجزيل والدعاء لكل من أسهم في تقديم يد العون للمحتاجين في هذه العشر المباركات، مضيفاً: "لا يزال العمل مستمراً في استقبال تبرعات المحسنين وإيصالها للمحتاجين خلال الأيام العشر من ذي الحجة".


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