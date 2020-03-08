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"تراحم الشرقية" تستقبل مراجعيها من خلال البدائل الإلكترونية

في إطار إجراءاتها الوقائية والاحترازية لسلامة الموظفين والمستفيدين

أوقفت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية، استقبال المستفيدين بشكل مباشر من خلال الفروع، مع استمرار تقديم خدماتها من خلال البدائل الإلكترونية، ممثلة في الموقع الإلكتروني والاتصال الهاتفي، وذلك في إطار القرارات التي اتخذتها اللجنة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بين موظفيها ومستفيديها.


وأوضح الدكتور يوسف بن عمر الراشد، المدير التنفيذي للجنة تراحم الشرقية، أن كل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها اللجنة تأتي متوافقة مع الإجراءات الصحية الموصى بها من قِبل الجهات المختصة بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والمواطنات من المستفيدين والموظفين، ولاسيما أن مستفيدي لجنة تراحم الشرقية يتوزعون في مختلف محافظات المنطقة الشرقية؛ الأمر الذي يوجب التعامل مع الموقف واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.

وأضاف أن المستفيدين سيتمكنون من الحصول على كل خدمات اللجنة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لتراحم الشرقية على الرابط: trahum.sicbook.com، والذي يستطيعون من خلاله تسجيل بياناتهم ورفع الملفات والمستندات المطلوبة منهم، أو الدخول على صفحة المستفيدين لمن تم تسجيلهم مسبقًا.

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة سيتم تعميمها على كل فروع اللجنة، بالإضافة إلى المركز التربوي التعليمي الخاص بأبناء وبنات السجناء والمفرج عنهم.

وتقدم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية خدماتها لأكثر من 700 أسرة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.

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"تراحم الشرقية" تستقبل مراجعيها من خلال البدائل الإلكترونية
سبق

أوقفت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية، استقبال المستفيدين بشكل مباشر من خلال الفروع، مع استمرار تقديم خدماتها من خلال البدائل الإلكترونية، ممثلة في الموقع الإلكتروني والاتصال الهاتفي، وذلك في إطار القرارات التي اتخذتها اللجنة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بين موظفيها ومستفيديها.


وأوضح الدكتور يوسف بن عمر الراشد، المدير التنفيذي للجنة تراحم الشرقية، أن كل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها اللجنة تأتي متوافقة مع الإجراءات الصحية الموصى بها من قِبل الجهات المختصة بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والمواطنات من المستفيدين والموظفين، ولاسيما أن مستفيدي لجنة تراحم الشرقية يتوزعون في مختلف محافظات المنطقة الشرقية؛ الأمر الذي يوجب التعامل مع الموقف واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.

وأضاف أن المستفيدين سيتمكنون من الحصول على كل خدمات اللجنة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لتراحم الشرقية على الرابط: trahum.sicbook.com، والذي يستطيعون من خلاله تسجيل بياناتهم ورفع الملفات والمستندات المطلوبة منهم، أو الدخول على صفحة المستفيدين لمن تم تسجيلهم مسبقًا.

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة سيتم تعميمها على كل فروع اللجنة، بالإضافة إلى المركز التربوي التعليمي الخاص بأبناء وبنات السجناء والمفرج عنهم.

وتقدم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية خدماتها لأكثر من 700 أسرة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:52 PM

"تراحم الشرقية" تستقبل مراجعيها من خلال البدائل الإلكترونية

في إطار إجراءاتها الوقائية والاحترازية لسلامة الموظفين والمستفيدين

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محمد عبيد - الدمام
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أوقفت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية، استقبال المستفيدين بشكل مباشر من خلال الفروع، مع استمرار تقديم خدماتها من خلال البدائل الإلكترونية، ممثلة في الموقع الإلكتروني والاتصال الهاتفي، وذلك في إطار القرارات التي اتخذتها اللجنة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بين موظفيها ومستفيديها.


وأوضح الدكتور يوسف بن عمر الراشد، المدير التنفيذي للجنة تراحم الشرقية، أن كل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها اللجنة تأتي متوافقة مع الإجراءات الصحية الموصى بها من قِبل الجهات المختصة بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والمواطنات من المستفيدين والموظفين، ولاسيما أن مستفيدي لجنة تراحم الشرقية يتوزعون في مختلف محافظات المنطقة الشرقية؛ الأمر الذي يوجب التعامل مع الموقف واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.

وأضاف أن المستفيدين سيتمكنون من الحصول على كل خدمات اللجنة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لتراحم الشرقية على الرابط: trahum.sicbook.com، والذي يستطيعون من خلاله تسجيل بياناتهم ورفع الملفات والمستندات المطلوبة منهم، أو الدخول على صفحة المستفيدين لمن تم تسجيلهم مسبقًا.

وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة سيتم تعميمها على كل فروع اللجنة، بالإضافة إلى المركز التربوي التعليمي الخاص بأبناء وبنات السجناء والمفرج عنهم.

وتقدم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية خدماتها لأكثر من 700 أسرة في مختلف محافظات المنطقة الشرقية.

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