ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، المليشيا الارهابية "إلى عدم التعرض للمدنيين"، عادة " هذه العمليات الإرهابية انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً للجهود الرامية لتحقيق السلام"، مؤكدة "تضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها".

"الخارجية اللبنانية": استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للرياض انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-24 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس. ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، المليشيا الارهابية "إلى عدم التعرض للمدنيين"، عادة " هذه العمليات الإرهابية انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً للجهود الرامية لتحقيق السلام"، مؤكدة "تضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 04:53 PM

"الخارجية اللبنانية": استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للرياض انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية أكدت التضامن مع المملكة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها





A A A





0 مشاركة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس.

ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، المليشيا الارهابية "إلى عدم التعرض للمدنيين"، عادة " هذه العمليات الإرهابية انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً للجهود الرامية لتحقيق السلام"، مؤكدة "تضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها".