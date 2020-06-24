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"الخارجية اللبنانية": استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للرياض انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية

أكدت التضامن مع المملكة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس.

ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، المليشيا الارهابية "إلى عدم التعرض للمدنيين"، عادة " هذه العمليات الإرهابية انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً للجهود الرامية لتحقيق السلام"، مؤكدة "تضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية اللبنانية": استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للرياض انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية
سبق

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس.

ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، المليشيا الارهابية "إلى عدم التعرض للمدنيين"، عادة " هذه العمليات الإرهابية انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً للجهود الرامية لتحقيق السلام"، مؤكدة "تضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:53 PM

"الخارجية اللبنانية": استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للرياض انتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية

أكدت التضامن مع المملكة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس.

ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، المليشيا الارهابية "إلى عدم التعرض للمدنيين"، عادة " هذه العمليات الإرهابية انتهاكاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلاً للجهود الرامية لتحقيق السلام"، مؤكدة "تضامن لبنان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها".

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