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الصين مستعدة للتعامل مع حكومة "طالبان".. والاتحاد الأوروبي يستنكر تشكيلها

التكتل لا يراها تمثيلية للتنوع العرقي في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم (الأربعاء)، أن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الحكومة الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان في أفغانستان.

وقال "ون بين": "إن الصين تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها"، وفقاً لـ"رويترز".

على الصعيد نفسه، استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم، حكومة تصريف الأعمال، التي أعلنتها حركة طالبان، ووصفها بأنها غير شاملة وغير تمثيلية.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: "لا يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة، وتمثيلية للتنوع الإثني والديني الغني في أفغانستان، الذي كنا نأمل أن نراه، ووعدت به طالبان خلال الأسابيع الأخيرة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصين مستعدة للتعامل مع حكومة "طالبان".. والاتحاد الأوروبي يستنكر تشكيلها
سبق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم (الأربعاء)، أن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الحكومة الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان في أفغانستان.

وقال "ون بين": "إن الصين تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها"، وفقاً لـ"رويترز".

على الصعيد نفسه، استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم، حكومة تصريف الأعمال، التي أعلنتها حركة طالبان، ووصفها بأنها غير شاملة وغير تمثيلية.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: "لا يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة، وتمثيلية للتنوع الإثني والديني الغني في أفغانستان، الذي كنا نأمل أن نراه، ووعدت به طالبان خلال الأسابيع الأخيرة".

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
03:03 PM

الصين مستعدة للتعامل مع حكومة "طالبان".. والاتحاد الأوروبي يستنكر تشكيلها

التكتل لا يراها تمثيلية للتنوع العرقي في أفغانستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم (الأربعاء)، أن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الحكومة الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان في أفغانستان.

وقال "ون بين": "إن الصين تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها"، وفقاً لـ"رويترز".

على الصعيد نفسه، استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم، حكومة تصريف الأعمال، التي أعلنتها حركة طالبان، ووصفها بأنها غير شاملة وغير تمثيلية.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: "لا يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة، وتمثيلية للتنوع الإثني والديني الغني في أفغانستان، الذي كنا نأمل أن نراه، ووعدت به طالبان خلال الأسابيع الأخيرة".

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