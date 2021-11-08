في ذكرى البيعة.. أمير الرياض: سبعة أعوام من الإنجازات والتنمية الشاملة

"فيصل بن بندر": نستحضر جوانب التطور والازدهار في كل مناحي الحياة

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.

وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح بهذه المناسبة: تحل علينا ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ووطننا الغالي يشهد نهضة تنموية شاملة وإنجازات متنوعة على كل الأصعدة، واستقرار أمني، واستشراف لمستقبل زاهر، بفضل الله ثم حكمة وقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أنه في هذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع نستحضر جوانب التطور والازدهار في كل مناحي الحياة، وما حققته المملكة من خطوات كبيرة جعلها في ريادة الدول عالمياً، خاصة ونحن نرى ما تقوم به المملكة من مبادرات عالمية لتعزيز الاقتصاد العالمي، وحماية الطبيعة ومواجهة تحديات المناخ، وما يقدم من أعمال إنسانية وإغاثية في أنحاء العالم، وسعي للاستقرار والسلام العالمي، فالمملكة خلال هذا العهد الزاهر تشهد نشاطاً محلياً وإقليمياً ودولياً؛ لتعزيز مكانتها العالمية على كل المستويات.

وأضاف أمير الرياض أن ما قامت به الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين من مبادرات ومساهمات وإجراءات في سبيل مواجهة جائحة كورونا أدت إلى تجاوز هذه الأزمة وتعافي للاقتصاد واستمرار في المشروعات التنموية، بالإضافة إلى ما قدمه -حفظه الله- من جهود ودعم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة.

وسأل المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، ويديم عليها عزها ونصرها.