النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حفر الطريق تتسبب بأضرار لمركبة مواطن بـ"سبت شمران"

طالب الجهات المعنية بضرورة ردمها بشكل سريع

تسببت حفر في منتصف طريق قبيل المركز الأمني بمركز سبت شمران التابع لمحافظة العرضيات أول من أمس، في تلف إطار مركبة أحد المواطنين.

وقال المواطن عبدالعزيز الوهاس: "حاولت تدارك إحدى الحفر، فارتطمت بجزء منها؛ ما تسبب بارتجاج شديد في السيارة"، مضيفًا أنه حين توقفه شاهد أحد الإطارات وقد تعرض للتلف بعد اعوجاجه من جراء هذه الحفرة.

وتساءل "الوهاس": "لماذا هذا الإهمال من قِبل الجهات المسؤولة، فعطل سيارتي الآن من يتحمله؟ إضافة بالتأكيد لتعرض حالات أخرى مشابهة للعطل".

وطالب المواطن الجهات المعنية بضرورة ردم هذه الحفر الناتجة عن تهالك طبقة الأسفلت منذ سنوات، وبشكل سريع حتى لا تتعرض مركبات أخرى لما تعرضت له مركبته، اًو تسبب حوادث حين محاولة تلافيها أو تعرض مركبات مسرعة لأضرار أثناء مرورها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حفر الطريق تتسبب بأضرار لمركبة مواطن بـ"سبت شمران"
سبق

تسببت حفر في منتصف طريق قبيل المركز الأمني بمركز سبت شمران التابع لمحافظة العرضيات أول من أمس، في تلف إطار مركبة أحد المواطنين.

وقال المواطن عبدالعزيز الوهاس: "حاولت تدارك إحدى الحفر، فارتطمت بجزء منها؛ ما تسبب بارتجاج شديد في السيارة"، مضيفًا أنه حين توقفه شاهد أحد الإطارات وقد تعرض للتلف بعد اعوجاجه من جراء هذه الحفرة.

وتساءل "الوهاس": "لماذا هذا الإهمال من قِبل الجهات المسؤولة، فعطل سيارتي الآن من يتحمله؟ إضافة بالتأكيد لتعرض حالات أخرى مشابهة للعطل".

وطالب المواطن الجهات المعنية بضرورة ردم هذه الحفر الناتجة عن تهالك طبقة الأسفلت منذ سنوات، وبشكل سريع حتى لا تتعرض مركبات أخرى لما تعرضت له مركبته، اًو تسبب حوادث حين محاولة تلافيها أو تعرض مركبات مسرعة لأضرار أثناء مرورها.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
10:17 PM

حفر الطريق تتسبب بأضرار لمركبة مواطن بـ"سبت شمران"

طالب الجهات المعنية بضرورة ردمها بشكل سريع

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
6
3,345

تسببت حفر في منتصف طريق قبيل المركز الأمني بمركز سبت شمران التابع لمحافظة العرضيات أول من أمس، في تلف إطار مركبة أحد المواطنين.

وقال المواطن عبدالعزيز الوهاس: "حاولت تدارك إحدى الحفر، فارتطمت بجزء منها؛ ما تسبب بارتجاج شديد في السيارة"، مضيفًا أنه حين توقفه شاهد أحد الإطارات وقد تعرض للتلف بعد اعوجاجه من جراء هذه الحفرة.

وتساءل "الوهاس": "لماذا هذا الإهمال من قِبل الجهات المسؤولة، فعطل سيارتي الآن من يتحمله؟ إضافة بالتأكيد لتعرض حالات أخرى مشابهة للعطل".

وطالب المواطن الجهات المعنية بضرورة ردم هذه الحفر الناتجة عن تهالك طبقة الأسفلت منذ سنوات، وبشكل سريع حتى لا تتعرض مركبات أخرى لما تعرضت له مركبته، اًو تسبب حوادث حين محاولة تلافيها أو تعرض مركبات مسرعة لأضرار أثناء مرورها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,644
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,637
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,880

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة