تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا في جازان.. بمدينتين ولا حالات تعافي

اجمالي حالات الإصابات 786 و 90% منها في بيش

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما لم تعلن عن حالات تعافٍ جديدة بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل عشرين إصابة بفيروس كورونا في بيش، وتسع حالات مؤكدة في صبيا، وبينت مصادر أن من بين تلك الإصابات المعلنة اليوم في بيش وصبيا، مواطنون عدة وأخرى لأجانب.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 786 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 621، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 56، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء المسجلة حتى أمس في مدينة بيش 148 حالة ومدينة جازان 24، وصبيا 5، وصامطة 6، الطوال 3، والعارضة حالة واحدة.