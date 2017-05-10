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"الصحة" : تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 39048

تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا في جازان.. بمدينتين ولا حالات تعافي

اجمالي حالات الإصابات 786 و 90% منها في بيش

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما لم تعلن عن حالات تعافٍ جديدة بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل عشرين إصابة بفيروس كورونا في بيش، وتسع حالات مؤكدة في صبيا، وبينت مصادر أن من بين تلك الإصابات المعلنة اليوم في بيش وصبيا، مواطنون عدة وأخرى لأجانب.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 786 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 621، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 56، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء المسجلة حتى أمس في مدينة بيش 148 حالة ومدينة جازان 24، وصبيا 5، وصامطة 6، الطوال 3، والعارضة حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا في جازان.. بمدينتين ولا حالات تعافي
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما لم تعلن عن حالات تعافٍ جديدة بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل عشرين إصابة بفيروس كورونا في بيش، وتسع حالات مؤكدة في صبيا، وبينت مصادر أن من بين تلك الإصابات المعلنة اليوم في بيش وصبيا، مواطنون عدة وأخرى لأجانب.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 786 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 621، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 56، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء المسجلة حتى أمس في مدينة بيش 148 حالة ومدينة جازان 24، وصبيا 5، وصامطة 6، الطوال 3، والعارضة حالة واحدة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:15 PM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
05:00 PM

تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا في جازان.. بمدينتين ولا حالات تعافي

اجمالي حالات الإصابات 786 و 90% منها في بيش

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,597

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالات إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، كما لم تعلن عن حالات تعافٍ جديدة بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل عشرين إصابة بفيروس كورونا في بيش، وتسع حالات مؤكدة في صبيا، وبينت مصادر أن من بين تلك الإصابات المعلنة اليوم في بيش وصبيا، مواطنون عدة وأخرى لأجانب.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 786 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 621، ومدينة جازان 68 إصابة، وصبيا 56، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1، والداير 1.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء المسجلة حتى أمس في مدينة بيش 148 حالة ومدينة جازان 24، وصبيا 5، وصامطة 6، الطوال 3، والعارضة حالة واحدة.

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