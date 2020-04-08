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الطائف .. إقبال كبير من الطلاب على بوابة المستقبل للتعليم عن بعد

من خلال 80 مدرسة للبنين والبنات في الأسبوع الـ11 للدراسة

كشفت لجنة التحول الرقمي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن تقرير بوابة المستقبل بتعليم الطائف في التعلم عن بعد وتسجيلها تفاعلاً ملحوظًا للطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية وإقبالاً كبيرًا في الدخول على البوابة للتعليم عن بعد من خلال 80 مدرسة بنين وبنات وذلك خلال الأسبوع الحادي عشر للدراسة من هذا الفصل مقارنة بالأسبوع السابق له، لتجاوز أعداد الدخول 20925 طالبًا وطالبة .

وصرّح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي بأن هناك تفاعلاً لـ40 مدرسة بنين بنسبة إنجاز 22.52 % و40 مدرسة بنات بنسبة إنجاز تجاوزت 31 %، وبلغ عدد الطلاب المتفاعلين 7620 طالبًا و13305 طالبة ، فيما بلغ عدد المعلمين والمعلمات المتفاعلين في العملية التعليمية عن بعد 897 معلمًا و1025 معلمة.

وقال إن العملية التعليمية تابعها 40 قائدة مدرسة و40 قائدة، وبإشراف 64 مشرفًا تربويًا للبنين و86 مشرفة تربوية للبنات، مشيرًا إلى أن بوابة المستقبل تعد أحد الخيارات التي أتاحتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات للتعليم عن بعد منذ القرار القاضي بتعليق الدراسة في المدارس بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا أن البوابة اتخذت من الطالب والطالبة محورًا أساسيًا في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب وزيادة الحصيلة العلمية له كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

وأشار "الخديدي" إلى التفاعل الكبير للطلاب والطالبات عبر البوابة لتلقي دروسهم اليومية عن بعد، وكذلك الحال للمعلمين والمعلمات.

وبيّن "الخديدي" في الوقت ذاته دور بوابة المستقبل في تمكين الطالب والطالبة من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل، ومثمنًا الجهود التي تبذلها لجنة التحول الرقمي بإدارة تقنية المعلومات على توفير وتهيئة كل الظروف المناسبة للطلبة وتذليل كل العقبات التي تواجههم وتمكينهم في استمرار تعليمهم عن بعد. والجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات من خلال تفعيلهم للبوابة.

بوابة المستقبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف .. إقبال كبير من الطلاب على بوابة المستقبل للتعليم عن بعد
سبق

كشفت لجنة التحول الرقمي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن تقرير بوابة المستقبل بتعليم الطائف في التعلم عن بعد وتسجيلها تفاعلاً ملحوظًا للطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية وإقبالاً كبيرًا في الدخول على البوابة للتعليم عن بعد من خلال 80 مدرسة بنين وبنات وذلك خلال الأسبوع الحادي عشر للدراسة من هذا الفصل مقارنة بالأسبوع السابق له، لتجاوز أعداد الدخول 20925 طالبًا وطالبة .

وصرّح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي بأن هناك تفاعلاً لـ40 مدرسة بنين بنسبة إنجاز 22.52 % و40 مدرسة بنات بنسبة إنجاز تجاوزت 31 %، وبلغ عدد الطلاب المتفاعلين 7620 طالبًا و13305 طالبة ، فيما بلغ عدد المعلمين والمعلمات المتفاعلين في العملية التعليمية عن بعد 897 معلمًا و1025 معلمة.

وقال إن العملية التعليمية تابعها 40 قائدة مدرسة و40 قائدة، وبإشراف 64 مشرفًا تربويًا للبنين و86 مشرفة تربوية للبنات، مشيرًا إلى أن بوابة المستقبل تعد أحد الخيارات التي أتاحتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات للتعليم عن بعد منذ القرار القاضي بتعليق الدراسة في المدارس بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا أن البوابة اتخذت من الطالب والطالبة محورًا أساسيًا في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب وزيادة الحصيلة العلمية له كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

وأشار "الخديدي" إلى التفاعل الكبير للطلاب والطالبات عبر البوابة لتلقي دروسهم اليومية عن بعد، وكذلك الحال للمعلمين والمعلمات.

وبيّن "الخديدي" في الوقت ذاته دور بوابة المستقبل في تمكين الطالب والطالبة من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل، ومثمنًا الجهود التي تبذلها لجنة التحول الرقمي بإدارة تقنية المعلومات على توفير وتهيئة كل الظروف المناسبة للطلبة وتذليل كل العقبات التي تواجههم وتمكينهم في استمرار تعليمهم عن بعد. والجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات من خلال تفعيلهم للبوابة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:43 PM

الطائف .. إقبال كبير من الطلاب على بوابة المستقبل للتعليم عن بعد

من خلال 80 مدرسة للبنين والبنات في الأسبوع الـ11 للدراسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كشفت لجنة التحول الرقمي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن تقرير بوابة المستقبل بتعليم الطائف في التعلم عن بعد وتسجيلها تفاعلاً ملحوظًا للطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية وإقبالاً كبيرًا في الدخول على البوابة للتعليم عن بعد من خلال 80 مدرسة بنين وبنات وذلك خلال الأسبوع الحادي عشر للدراسة من هذا الفصل مقارنة بالأسبوع السابق له، لتجاوز أعداد الدخول 20925 طالبًا وطالبة .

وصرّح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي بأن هناك تفاعلاً لـ40 مدرسة بنين بنسبة إنجاز 22.52 % و40 مدرسة بنات بنسبة إنجاز تجاوزت 31 %، وبلغ عدد الطلاب المتفاعلين 7620 طالبًا و13305 طالبة ، فيما بلغ عدد المعلمين والمعلمات المتفاعلين في العملية التعليمية عن بعد 897 معلمًا و1025 معلمة.

وقال إن العملية التعليمية تابعها 40 قائدة مدرسة و40 قائدة، وبإشراف 64 مشرفًا تربويًا للبنين و86 مشرفة تربوية للبنات، مشيرًا إلى أن بوابة المستقبل تعد أحد الخيارات التي أتاحتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات للتعليم عن بعد منذ القرار القاضي بتعليق الدراسة في المدارس بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا أن البوابة اتخذت من الطالب والطالبة محورًا أساسيًا في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب وزيادة الحصيلة العلمية له كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

وأشار "الخديدي" إلى التفاعل الكبير للطلاب والطالبات عبر البوابة لتلقي دروسهم اليومية عن بعد، وكذلك الحال للمعلمين والمعلمات.

وبيّن "الخديدي" في الوقت ذاته دور بوابة المستقبل في تمكين الطالب والطالبة من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل، ومثمنًا الجهود التي تبذلها لجنة التحول الرقمي بإدارة تقنية المعلومات على توفير وتهيئة كل الظروف المناسبة للطلبة وتذليل كل العقبات التي تواجههم وتمكينهم في استمرار تعليمهم عن بعد. والجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات من خلال تفعيلهم للبوابة.

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