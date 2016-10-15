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القيادة تعزي أسرة الطاسان في وفاة والدهم

عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

من جانبهم، عبر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الطاسان كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

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القيادة تعزي أسرة الطاسان في وفاة والدهم
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

من جانبهم، عبر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الطاسان كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
07:47 PM

القيادة تعزي أسرة الطاسان في وفاة والدهم

عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

من جانبهم، عبر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الطاسان كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

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