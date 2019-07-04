"نسيب": انقطاع الكهرباء "لا يطاق".. وارتفاع أسعارها "جنون"

يصف الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب، ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بأنه "أسلوبٍ هو أقرب للجنون منه للعقل والمنطق"، حسب الكاتب، وأنه كلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت قيمة الفاتورة، راصدًا الانقطاع المتكرر للكهرباء، ومؤكدًا أن فواتير الكهرباء أصبحت تستنزف جيب المواطن، الذي لا يستطيع العيش بدونها، خاصة في هذا الصيف الحار. انقطاع الكهرباء وفي مقاله "جنون الكهرباء..!!" بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "القارئ الأستاذ عبدالقادر باعشن، أحد زملائي بالخطوط السعودية، تواصل معي يشكي حاله مع انقطاع الكهرباء، وتعبه وأسرته معها في صيف جدة الجائر، وحرارتها المرتفعة، التي أحرقت أوراق الشجر وأرهقت أهلها جداً، فكيف بالله يكون الحال، وكيف يكون البيت وكيف تكون الأرواح دونها؟!، وتحت ويل الحر والرطوبة، كانت حكاية عبدالقادر مع الكهرباء حكاية مؤلمة، خاصةً وأنهم فاجأوه بعد وصوله من رحلة الصيف التي قضاها بين إيطاليا والنمسا؛ ليعود بعدها متعباً من السفر، ويرتمي في حضن الحر والجمر والعرق، بسبب انقطاع الكهرباء، وهي قضية أتمنى أن تتنبَّه لها شركة الكهرباء، حتى لا تتكرَّر وتتحوَّل الحياة إلى معاناة للمواطنين، الذين لولا لطف الله ثم وجود الكهرباء لكانت الحياة شيئاً لا يطاق". زيادة الفاتورة غير مبرر وفيما يتعلق بالفواتير يقول نسيب: "كما أتمنى على شركة الكهرباء مراجعة أوراقها فيما يخص الفواتير، والتي بدأت تصعد بطريقةٍ غير عادية، ومَن يُصدِّق أن فاتورة الشهر المنصرم جاءت بمبلغ (342) ريالاً، لتأتي الفاتورة التي بعدها لأول شهر في الصيف بـ(1003) ريالات، وهو صعود غير مُبرَّر، وبنسبة تفوق الضعف، مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة..!!". جنون ويعلق الكاتب قائلاً: "كأن زيادة التعرفة (لا) تكفي لتأتي القيمة المضافة وتكمل الناقص، وكل هذا على حساب المواطنين، وكل هذا على حساب البسطاء الذين باتوا (لا) يقدرون على دفع قيمة الفاتورة، والتي باتت قضية معاناة وحكاية مؤسفة جداً، والمؤلم هو أن تبقى ظل شقاء وبلاء، ويبقى حال الناس معها ومع ارتفاع قيمتها بأسلوبٍ هو أقرب للجنون منه للعقل والمنطق، وكأن العلاقة بين ارتفاع درجة الحرارة وقيمة الفاتورة هي علاقة أصبحت طردية، ولا حول للمواطن سوى الدفع، لأنه (لا) يستطيع البقاء دون كهرباء أبداً..!!". تستنزف الجيوب وينهي نسيب قائلاً: "فواتير الكهرباء لم تعد فواتير حياة، بل أصبحت حكايات استنزاف جيب مواطن، يعاني من كثير.. هي خاتمة آملة في حل قريب".

"نسيب": انقطاع الكهرباء "لا يطاق".. وارتفاع أسعارها "جنون" أيمن حسن سبق 2019-07-04 يصف الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب، ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بأنه "أسلوبٍ هو أقرب للجنون منه للعقل والمنطق"، حسب الكاتب، وأنه كلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت قيمة الفاتورة، راصدًا الانقطاع المتكرر للكهرباء، ومؤكدًا أن فواتير الكهرباء أصبحت تستنزف جيب المواطن، الذي لا يستطيع العيش بدونها، خاصة في هذا الصيف الحار.







انقطاع الكهرباء

وفي مقاله "جنون الكهرباء..!!" بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "القارئ الأستاذ عبدالقادر باعشن، أحد زملائي بالخطوط السعودية، تواصل معي يشكي حاله مع انقطاع الكهرباء، وتعبه وأسرته معها في صيف جدة الجائر، وحرارتها المرتفعة، التي أحرقت أوراق الشجر وأرهقت أهلها جداً، فكيف بالله يكون الحال، وكيف يكون البيت وكيف تكون الأرواح دونها؟!، وتحت ويل الحر والرطوبة، كانت حكاية عبدالقادر مع الكهرباء حكاية مؤلمة، خاصةً وأنهم فاجأوه بعد وصوله من رحلة الصيف التي قضاها بين إيطاليا والنمسا؛ ليعود بعدها متعباً من السفر، ويرتمي في حضن الحر والجمر والعرق، بسبب انقطاع الكهرباء، وهي قضية أتمنى أن تتنبَّه لها شركة الكهرباء، حتى لا تتكرَّر وتتحوَّل الحياة إلى معاناة للمواطنين، الذين لولا لطف الله ثم وجود الكهرباء لكانت الحياة شيئاً لا يطاق".



زيادة الفاتورة غير مبرر

وفيما يتعلق بالفواتير يقول نسيب: "كما أتمنى على شركة الكهرباء مراجعة أوراقها فيما يخص الفواتير، والتي بدأت تصعد بطريقةٍ غير عادية، ومَن يُصدِّق أن فاتورة الشهر المنصرم جاءت بمبلغ (342) ريالاً، لتأتي الفاتورة التي بعدها لأول شهر في الصيف بـ(1003) ريالات، وهو صعود غير مُبرَّر، وبنسبة تفوق الضعف، مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة..!!".



جنون

ويعلق الكاتب قائلاً: "كأن زيادة التعرفة (لا) تكفي لتأتي القيمة المضافة وتكمل الناقص، وكل هذا على حساب المواطنين، وكل هذا على حساب البسطاء الذين باتوا (لا) يقدرون على دفع قيمة الفاتورة، والتي باتت قضية معاناة وحكاية مؤسفة جداً، والمؤلم هو أن تبقى ظل شقاء وبلاء، ويبقى حال الناس معها ومع ارتفاع قيمتها بأسلوبٍ هو أقرب للجنون منه للعقل والمنطق، وكأن العلاقة بين ارتفاع درجة الحرارة وقيمة الفاتورة هي علاقة أصبحت طردية، ولا حول للمواطن سوى الدفع، لأنه (لا) يستطيع البقاء دون كهرباء أبداً..!!".



تستنزف الجيوب

وينهي نسيب قائلاً: "فواتير الكهرباء لم تعد فواتير حياة، بل أصبحت حكايات استنزاف جيب مواطن، يعاني من كثير.. هي خاتمة آملة في حل قريب".

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440 03:38 PM

"نسيب": انقطاع الكهرباء "لا يطاق".. وارتفاع أسعارها "جنون" قال: فواتيرها أصبحت تستنزف الجيوب.. أقرب للجنون من العقل





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يصف الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب، ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بأنه "أسلوبٍ هو أقرب للجنون منه للعقل والمنطق"، حسب الكاتب، وأنه كلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت قيمة الفاتورة، راصدًا الانقطاع المتكرر للكهرباء، ومؤكدًا أن فواتير الكهرباء أصبحت تستنزف جيب المواطن، الذي لا يستطيع العيش بدونها، خاصة في هذا الصيف الحار.







انقطاع الكهرباء

وفي مقاله "جنون الكهرباء..!!" بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "القارئ الأستاذ عبدالقادر باعشن، أحد زملائي بالخطوط السعودية، تواصل معي يشكي حاله مع انقطاع الكهرباء، وتعبه وأسرته معها في صيف جدة الجائر، وحرارتها المرتفعة، التي أحرقت أوراق الشجر وأرهقت أهلها جداً، فكيف بالله يكون الحال، وكيف يكون البيت وكيف تكون الأرواح دونها؟!، وتحت ويل الحر والرطوبة، كانت حكاية عبدالقادر مع الكهرباء حكاية مؤلمة، خاصةً وأنهم فاجأوه بعد وصوله من رحلة الصيف التي قضاها بين إيطاليا والنمسا؛ ليعود بعدها متعباً من السفر، ويرتمي في حضن الحر والجمر والعرق، بسبب انقطاع الكهرباء، وهي قضية أتمنى أن تتنبَّه لها شركة الكهرباء، حتى لا تتكرَّر وتتحوَّل الحياة إلى معاناة للمواطنين، الذين لولا لطف الله ثم وجود الكهرباء لكانت الحياة شيئاً لا يطاق".



زيادة الفاتورة غير مبرر

وفيما يتعلق بالفواتير يقول نسيب: "كما أتمنى على شركة الكهرباء مراجعة أوراقها فيما يخص الفواتير، والتي بدأت تصعد بطريقةٍ غير عادية، ومَن يُصدِّق أن فاتورة الشهر المنصرم جاءت بمبلغ (342) ريالاً، لتأتي الفاتورة التي بعدها لأول شهر في الصيف بـ(1003) ريالات، وهو صعود غير مُبرَّر، وبنسبة تفوق الضعف، مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة..!!".



جنون

ويعلق الكاتب قائلاً: "كأن زيادة التعرفة (لا) تكفي لتأتي القيمة المضافة وتكمل الناقص، وكل هذا على حساب المواطنين، وكل هذا على حساب البسطاء الذين باتوا (لا) يقدرون على دفع قيمة الفاتورة، والتي باتت قضية معاناة وحكاية مؤسفة جداً، والمؤلم هو أن تبقى ظل شقاء وبلاء، ويبقى حال الناس معها ومع ارتفاع قيمتها بأسلوبٍ هو أقرب للجنون منه للعقل والمنطق، وكأن العلاقة بين ارتفاع درجة الحرارة وقيمة الفاتورة هي علاقة أصبحت طردية، ولا حول للمواطن سوى الدفع، لأنه (لا) يستطيع البقاء دون كهرباء أبداً..!!".



تستنزف الجيوب

وينهي نسيب قائلاً: "فواتير الكهرباء لم تعد فواتير حياة، بل أصبحت حكايات استنزاف جيب مواطن، يعاني من كثير.. هي خاتمة آملة في حل قريب".