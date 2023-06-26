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أسراب الجراد تهاجم المحاصيل بمزارع المخواة.. ومناشدات بتعويضهم ماليّاً

فرع وزارة البيئة قام بعمليات رش لمكافحته استجابةً لمطالب المزارعين

هاجمت أسراب كثيفة من الجراد المحاصيل الزراعية في عدد من القرى والمراكز التابعة لمحافظة المخواة.

وبحسب عدد من المزارعين فإن أسراب الجراد وصلت لمزارعهم وهاجمت المحاصيل الزراعية وأتلفتها تماماً، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المخواة؛ حيث استجابوا لبلاغهم وقاموا بعمليات الرش لمكافحة الجراد.

من جانبه أكد المزارع عطية الغامدي، أحد المتضررين، أن أسراب الجراد أتت على محاصيل المزارع في عدد من القرى شملت: بطاط والحمرة والظبر وقرية الدهيناء.

وأشار إلى أن المزارعين تكبّدوا خسائر كبيرة، لاسيما أن محاصيل الأعلاف أتلفتها أسراب الجراد، معرباً عن تخوُّف المزارعين من الآثار السلبية التي قد تخلّفها عمليات رش المبيدات على المحاصيل، وكذلك المواشي مستقبلاً.

كما أشار إلى أنهم وقفوا عاجزين عن مكافحة أسراب الجراد رغم الجهود المبذولة من فرع الزراعة؛ إذ أتى بعد هجوم الجراد في منتصف شهر رمضان الماضي؛ حيث وضعت البيض وهاجرت لتظهر صغارها الآن وتأكل الأخضر واليابس، ولم يستطيعوا مكافحتها.

أما المُزارِع سالم أحمد العمري، فقد أكّد أن خسائره تجاوزت 10 آلاف ريال؛ مما دفعه لإرجاع مبالغ العربون للزبائن بعد تلف محصول مزرعته من الأعلاف.

ووثّق المزارعون أسراب الجراد، التي غزت مزارعهم، بمقاطع فيديو أظهرت حجم تلك الأسراب، والأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، مناشدين بصرف تعويضات لهم وتكثيف الجهود الوقائية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حتى لا يقع عليهم الضرر مستقبلاً.

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أسراب الجراد تهاجم المحاصيل بمزارع المخواة.. ومناشدات بتعويضهم ماليّاً
سبق

هاجمت أسراب كثيفة من الجراد المحاصيل الزراعية في عدد من القرى والمراكز التابعة لمحافظة المخواة.

وبحسب عدد من المزارعين فإن أسراب الجراد وصلت لمزارعهم وهاجمت المحاصيل الزراعية وأتلفتها تماماً، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المخواة؛ حيث استجابوا لبلاغهم وقاموا بعمليات الرش لمكافحة الجراد.

من جانبه أكد المزارع عطية الغامدي، أحد المتضررين، أن أسراب الجراد أتت على محاصيل المزارع في عدد من القرى شملت: بطاط والحمرة والظبر وقرية الدهيناء.

وأشار إلى أن المزارعين تكبّدوا خسائر كبيرة، لاسيما أن محاصيل الأعلاف أتلفتها أسراب الجراد، معرباً عن تخوُّف المزارعين من الآثار السلبية التي قد تخلّفها عمليات رش المبيدات على المحاصيل، وكذلك المواشي مستقبلاً.

كما أشار إلى أنهم وقفوا عاجزين عن مكافحة أسراب الجراد رغم الجهود المبذولة من فرع الزراعة؛ إذ أتى بعد هجوم الجراد في منتصف شهر رمضان الماضي؛ حيث وضعت البيض وهاجرت لتظهر صغارها الآن وتأكل الأخضر واليابس، ولم يستطيعوا مكافحتها.

أما المُزارِع سالم أحمد العمري، فقد أكّد أن خسائره تجاوزت 10 آلاف ريال؛ مما دفعه لإرجاع مبالغ العربون للزبائن بعد تلف محصول مزرعته من الأعلاف.

ووثّق المزارعون أسراب الجراد، التي غزت مزارعهم، بمقاطع فيديو أظهرت حجم تلك الأسراب، والأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، مناشدين بصرف تعويضات لهم وتكثيف الجهود الوقائية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حتى لا يقع عليهم الضرر مستقبلاً.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
05:22 PM

أسراب الجراد تهاجم المحاصيل بمزارع المخواة.. ومناشدات بتعويضهم ماليّاً

فرع وزارة البيئة قام بعمليات رش لمكافحته استجابةً لمطالب المزارعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
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هاجمت أسراب كثيفة من الجراد المحاصيل الزراعية في عدد من القرى والمراكز التابعة لمحافظة المخواة.

وبحسب عدد من المزارعين فإن أسراب الجراد وصلت لمزارعهم وهاجمت المحاصيل الزراعية وأتلفتها تماماً، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المخواة؛ حيث استجابوا لبلاغهم وقاموا بعمليات الرش لمكافحة الجراد.

من جانبه أكد المزارع عطية الغامدي، أحد المتضررين، أن أسراب الجراد أتت على محاصيل المزارع في عدد من القرى شملت: بطاط والحمرة والظبر وقرية الدهيناء.

وأشار إلى أن المزارعين تكبّدوا خسائر كبيرة، لاسيما أن محاصيل الأعلاف أتلفتها أسراب الجراد، معرباً عن تخوُّف المزارعين من الآثار السلبية التي قد تخلّفها عمليات رش المبيدات على المحاصيل، وكذلك المواشي مستقبلاً.

كما أشار إلى أنهم وقفوا عاجزين عن مكافحة أسراب الجراد رغم الجهود المبذولة من فرع الزراعة؛ إذ أتى بعد هجوم الجراد في منتصف شهر رمضان الماضي؛ حيث وضعت البيض وهاجرت لتظهر صغارها الآن وتأكل الأخضر واليابس، ولم يستطيعوا مكافحتها.

أما المُزارِع سالم أحمد العمري، فقد أكّد أن خسائره تجاوزت 10 آلاف ريال؛ مما دفعه لإرجاع مبالغ العربون للزبائن بعد تلف محصول مزرعته من الأعلاف.

ووثّق المزارعون أسراب الجراد، التي غزت مزارعهم، بمقاطع فيديو أظهرت حجم تلك الأسراب، والأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، مناشدين بصرف تعويضات لهم وتكثيف الجهود الوقائية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حتى لا يقع عليهم الضرر مستقبلاً.

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