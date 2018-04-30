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مصادر تكذب خبر وفاة أمير مكة: "الفيصل" بخير ويتابع أعماله

وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة

نفت مصادر في إمارة منطقة مكة المكرمة ما تم تداوله بمواقع التواصل عن وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل .

وأوضحت المصادر أن أمير مكة بخير ويتابع مشاريع المنطقة حيث وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة، ويتابع مهامه أيضاً من خلال أعماله المكتبيه ولقاءاته بمنزله .

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مصادر تكذب خبر وفاة أمير مكة: "الفيصل" بخير ويتابع أعماله
سبق

نفت مصادر في إمارة منطقة مكة المكرمة ما تم تداوله بمواقع التواصل عن وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل .

وأوضحت المصادر أن أمير مكة بخير ويتابع مشاريع المنطقة حيث وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة، ويتابع مهامه أيضاً من خلال أعماله المكتبيه ولقاءاته بمنزله .

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:30 PM

مصادر تكذب خبر وفاة أمير مكة: "الفيصل" بخير ويتابع أعماله

وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
33
30,217

نفت مصادر في إمارة منطقة مكة المكرمة ما تم تداوله بمواقع التواصل عن وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل .

وأوضحت المصادر أن أمير مكة بخير ويتابع مشاريع المنطقة حيث وقف اليوم على مشروع نفق الأندلس بطريق الملك عبدالعزيز بجدة، ويتابع مهامه أيضاً من خلال أعماله المكتبيه ولقاءاته بمنزله .

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