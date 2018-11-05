أمير عسير يرعى اللقاء الأول بمشايخ الشمل والقبائل بالمنطقة

أكد أهمية دورهم في تنفيذ المشروعات الخدمية وحفظ الأمن

أكد أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أهمية الدور المناط بمشايخ الشمل والقبائل بمحافظات ومراكز المنطقة كافة، في إنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات الخدمية، والإسهام في حفظ الأمن من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية الخدمية والأمنية.

وقال إن مشايخ الشمل والقبائل ركيزة أساسية من ركائز هذه الدولة المباركة, راجياً العون والتوفيق للجميع لكل ما فيه خير للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله - .

جاء ذلك خلال رعايته، صباح اليوم، بديوان الإمارة، اللقاء الأول بمشايخ الشمل ومشايخ القبائل بالمنطقة, بحضور نائب أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز, ووكيل إمارة المنطقة، المهندس خالد بن عبدالله الربيعة, ومديري العموم, والقيادات الأمنية بالمنطقة .

وفي بداية اللقاء، رحب أمير منطقة عسير، بالجميع, كما قدم مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن سليمان القرزعي، ورقة عمل حول ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الاحتفالات والمناسبات، ودور مشايخ الشمل ومشايخ القبائل، في توعية أفراد قبائلهم؛ للحد من هذه الظاهرة, والتـأكيد على تطبيق الأنظمة والتعليمات في ذلك.

فيما تحدث قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء عبيد العتيبي، عن ظاهرة المتسللين ومجهولي الهوية، وأهمية دور المشايخ في معالجة هذه الظاهرة.

بعد ذلك تحدث المشرف على لجان التعديات بإمارة المنطقة، بندر بن دليم القحطاني، عن ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية, ودور مشايخ الشمل والقبائل في معالجة هذه الظاهرة.

وأكد وكيل إمارة منطقة عسير للشؤون الأمنية المكلف، عبدالله بن يحيى العرفجي، على تنفيذ الأمر السامي المتضمن عدم الموافقة على إقامة أي احتفال أو اجتماع لا يكون خلفه مصلحة وطنية تقتضيه, والاكتفاء بالمهرجانات التي تقوم بها الدولة لتعزيز اللحمة الوطنية, بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز لإيضاح ما يستجد من ظواهر سلبية مخلة بالأمن والنظام والإبلاغ عنها أولاً بأول.

عقب ذلك، قدم أمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين بإمارة المنطقة، مسفر بن حسن الحرملي، ورقة عمل تحدث خلالها عن دور مشايخ الشمل والقبائل في معالجة بعض الظواهر والعادات السلبية في مجتمعاتهم، ومنها: الجيرة القبيلية، والمبالغات في ديات الدم .

وقدم مدير إدارة المشايخ والنواب والعمد بإمارة المنطقة، سعود بن حسين اليامي، ورقة عمل أكد خلالها عدم استخدام الأختام الرسمية التي سلمت للمشايخ إلا فيما يطلب منهم بصفة رسمية وأن تكون في عهدتهم وتحت مسؤوليتهم الشخصية.

وفي ختام اللقاء استمع أميرعسير لعدد من مداخلات مشايخ الشمل والقبائل بالمنطقة, واستمع إلى متطلباتهم, مؤكدًا على حرصه ومتابعته الدائمة لهم, ولكل ما فيه خير للوطن و المواطن.