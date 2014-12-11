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هكذا بدا شارع الحب بمكة المكرمة.. إخفاء التشوه البصري الذي لازمه منذ عقود

إعادة تأهيل الشارع الواقع في حي العتيبية وفق أحدث الطرز والتصميمات الهندسية

أظهرت صورة، وثَّقها المصوِّر عمار الأمير، شارع الحب بمكة المكرمة بحلته الجديدة بعد أن خضع - ولا يزال يخضع - للتطوير من أجل إخفاء التشوه البصري الذي لازمه منذ عقود.

وتعكف إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل شارع الحب الواقع في حي العتيبية بمكة المكرمة، وفق أحدث الطرز والتصميمات الهندسية.

وقد قطعت الأمانة شوطًا كبيرًا في دهن واجهات المنازل المطلة على الشارع، فيما لا يزال العمل جاريًا لوضع أرصفة المشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إضافة إلى تخصيص مواقف للسيارات.

يأتي ذلك ضمن مشاريع الواجهات التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة، التي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري الذي تشكله العشوائيات، ودمجها مع النسيج العمراني.

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هكذا بدا شارع الحب بمكة المكرمة.. إخفاء التشوه البصري الذي لازمه منذ عقود
سبق

أظهرت صورة، وثَّقها المصوِّر عمار الأمير، شارع الحب بمكة المكرمة بحلته الجديدة بعد أن خضع - ولا يزال يخضع - للتطوير من أجل إخفاء التشوه البصري الذي لازمه منذ عقود.

وتعكف إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل شارع الحب الواقع في حي العتيبية بمكة المكرمة، وفق أحدث الطرز والتصميمات الهندسية.

وقد قطعت الأمانة شوطًا كبيرًا في دهن واجهات المنازل المطلة على الشارع، فيما لا يزال العمل جاريًا لوضع أرصفة المشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إضافة إلى تخصيص مواقف للسيارات.

يأتي ذلك ضمن مشاريع الواجهات التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة، التي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري الذي تشكله العشوائيات، ودمجها مع النسيج العمراني.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
02:03 AM

هكذا بدا شارع الحب بمكة المكرمة.. إخفاء التشوه البصري الذي لازمه منذ عقود

إعادة تأهيل الشارع الواقع في حي العتيبية وفق أحدث الطرز والتصميمات الهندسية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,096

أظهرت صورة، وثَّقها المصوِّر عمار الأمير، شارع الحب بمكة المكرمة بحلته الجديدة بعد أن خضع - ولا يزال يخضع - للتطوير من أجل إخفاء التشوه البصري الذي لازمه منذ عقود.

وتعكف إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل شارع الحب الواقع في حي العتيبية بمكة المكرمة، وفق أحدث الطرز والتصميمات الهندسية.

وقد قطعت الأمانة شوطًا كبيرًا في دهن واجهات المنازل المطلة على الشارع، فيما لا يزال العمل جاريًا لوضع أرصفة المشاة، ومسارات خاصة لذوي الإعاقة، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، إضافة إلى تخصيص مواقف للسيارات.

يأتي ذلك ضمن مشاريع الواجهات التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة، التي تهدف إلى إخفاء التشوه البصري الذي تشكله العشوائيات، ودمجها مع النسيج العمراني.

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