مقاولو الصيانة بـ"صحة القنفذة": مضى عامان ولم تُصرف مستحقاتنا

"المتحمي" لـ"سبق": نعتذر عن التأخير ونعد بسرعة المعالجة والتسليم

شكا مقاولو مشاريع الصيانة لمستشفى نمرة العام بصحة القنفذة؛ بسبب تأخر المستحقات التي بدأت المطالبة بها منذ عام 2018، بينما اعتذرت "صحة القنفذة" عن التأخير ووعدت بسرعة المعالجة والصرف.

وقال الشاكون: المستخلصات رُفعت إلى وزارة الصحة قبل نهاية ميزانية 2018م، وتم رفعها كذلك إلى وزارة المالية بأرقام أوامر الدفع الموجودة لديهم، ولكن كانت المفاجأة عندما رُفضت بوزارة المالية تحت عبارة "خطأ بالرقم المرجعي".

وأضافوا لـ"سبق": منذ ذلك الحين بدأت معاناتنا ما بين وزارة الصحة ووزارة المالية حيث إن كل وزارة تلقي بالمسؤولية على الأخرى، وعقب ما يقرب العام على احتفاظ قسم أوامر الدفع في وزارة الصحة بالمعاملات جاء بادرة أمل بأنه تم إرجاع المستخلصات إلى مالية "صحة القنفذة" بالتوجيه ليتم عمل أوامر دفع جديدة لها وإدخاله عن طريق منصة "اعتماد" بوزارة المالية، وليكن ذلك خلال خمسة أيام عملاً من تاريخ إرجاع المعاملات" وكان ذلك في أواخر شهر شوال من العام المنصرم.

وأردف المقاولون الشاكون: مضى ما يزيد على 70 يوماً ولا تزال حبيسة أدراج مالية صحة القنفذة برغم توجيه "خمسة أيام عمل".

وتابعوا: نطالب وزير الصحة بالتوجيه بإعطائنا حقوقنا ومحاسبة المتسبب في التأخير أياً كانت أعذاره.

وقد عرضت "سبق" الشكوى على المتحدث باسم "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي، فاعتذر عن التأخر في الصرف ووعد بسرعة المعالجة والتسليم.

وقال: سيتم صرف المستحقات الخاصة بهذه العقود قريبًا، ونعتذر عن التأخر في الصرف؛ بسبب تعليمات الصرف الجديدة المعتمدة مؤخرًا، والتي تتطلب تسجيل العقود في نظام موارد، والعمل جارٍ لإنهاء جميع العقود، بالتنسيق بين الإدارات المعنية.