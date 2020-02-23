النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوطني السابع للجودة" يتهيأ للانطلاق بجدة .. و"القصبي": تظاهرة هذه مفرداتها

ينطلق بعد غد برعاية وزير التجارة ويستعرض المستجدات والتجارب المحلية والدولية

تكثّف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استعداداتها النهائية لإطلاق النسخة الجديدة من المؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي ينطلق برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020م، وذلك بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير".

وأوضح محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن هيئة المواصفات قد حرصت على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع فعاليات المؤتمر، الذي سيشهد استعراضاً لـ 26 ورقة عمل في مجال الجودة والتميز المؤسسي.

وبين أن فعاليات المؤتمر تعكس أهمية تبني المفاهيم والمنهجيات الحديثة للجودة لمواجهة التحديات الحالية وبناء التوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد عديداً من المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الكبيرة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

وقال محافظ هيئة المواصفات: "الهيئة ترحب بمشاركة جميع المهتمين بمجال الجودة والتميز المؤسسي لحضور جلسات وورش المؤتمر الذي يشهد مشاركة 41 متحدثاً من نخبة الخبراء من المملكة ومن خارجها على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى إقامة خمس ورش عمل مصاحبة يقدمها نخبة من المختصين المحليين والعالميين".

وأضاف القصبي: تسهم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال هذا المؤتمر في بلورة رسالتها المتمثلة في تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال المختلفة واستعراض دورها في تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية، إلى جانب تعزيز دور الإبداع والابتكار في التحسين المستمر وتطوير المنتجات والخدمات الوطنية.

يُذكر أن المؤتمر الوطني السابع للجودة يمثل فرصة لاستعراض آخر المستجدات وتبادل وجهات النظر والوقوف على واقع الجودة وممارساتها في مختلف القطاعات علاوة على الاطلاع على التجارب المحلية والعالمية ذات الصلة.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المؤتمر الوطني السابع للجودة ماجد بن عبدالله القصبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الوطني السابع للجودة" يتهيأ للانطلاق بجدة .. و"القصبي": تظاهرة هذه مفرداتها
سبق

تكثّف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استعداداتها النهائية لإطلاق النسخة الجديدة من المؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي ينطلق برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020م، وذلك بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير".

وأوضح محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن هيئة المواصفات قد حرصت على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع فعاليات المؤتمر، الذي سيشهد استعراضاً لـ 26 ورقة عمل في مجال الجودة والتميز المؤسسي.

وبين أن فعاليات المؤتمر تعكس أهمية تبني المفاهيم والمنهجيات الحديثة للجودة لمواجهة التحديات الحالية وبناء التوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد عديداً من المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الكبيرة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

وقال محافظ هيئة المواصفات: "الهيئة ترحب بمشاركة جميع المهتمين بمجال الجودة والتميز المؤسسي لحضور جلسات وورش المؤتمر الذي يشهد مشاركة 41 متحدثاً من نخبة الخبراء من المملكة ومن خارجها على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى إقامة خمس ورش عمل مصاحبة يقدمها نخبة من المختصين المحليين والعالميين".

وأضاف القصبي: تسهم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال هذا المؤتمر في بلورة رسالتها المتمثلة في تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال المختلفة واستعراض دورها في تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية، إلى جانب تعزيز دور الإبداع والابتكار في التحسين المستمر وتطوير المنتجات والخدمات الوطنية.

يُذكر أن المؤتمر الوطني السابع للجودة يمثل فرصة لاستعراض آخر المستجدات وتبادل وجهات النظر والوقوف على واقع الجودة وممارساتها في مختلف القطاعات علاوة على الاطلاع على التجارب المحلية والعالمية ذات الصلة.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
10:53 AM

"الوطني السابع للجودة" يتهيأ للانطلاق بجدة .. و"القصبي": تظاهرة هذه مفرداتها

ينطلق بعد غد برعاية وزير التجارة ويستعرض المستجدات والتجارب المحلية والدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
446

تكثّف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استعداداتها النهائية لإطلاق النسخة الجديدة من المؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي ينطلق برعايـة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 رجب 1441هــ، الموافق من 25 إلى 27 فبراير 2020م، وذلك بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير".

وأوضح محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن هيئة المواصفات قد حرصت على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع فعاليات المؤتمر، الذي سيشهد استعراضاً لـ 26 ورقة عمل في مجال الجودة والتميز المؤسسي.

وبين أن فعاليات المؤتمر تعكس أهمية تبني المفاهيم والمنهجيات الحديثة للجودة لمواجهة التحديات الحالية وبناء التوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد عديداً من المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الكبيرة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

وقال محافظ هيئة المواصفات: "الهيئة ترحب بمشاركة جميع المهتمين بمجال الجودة والتميز المؤسسي لحضور جلسات وورش المؤتمر الذي يشهد مشاركة 41 متحدثاً من نخبة الخبراء من المملكة ومن خارجها على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى إقامة خمس ورش عمل مصاحبة يقدمها نخبة من المختصين المحليين والعالميين".

وأضاف القصبي: تسهم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال هذا المؤتمر في بلورة رسالتها المتمثلة في تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال المختلفة واستعراض دورها في تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية، إلى جانب تعزيز دور الإبداع والابتكار في التحسين المستمر وتطوير المنتجات والخدمات الوطنية.

يُذكر أن المؤتمر الوطني السابع للجودة يمثل فرصة لاستعراض آخر المستجدات وتبادل وجهات النظر والوقوف على واقع الجودة وممارساتها في مختلف القطاعات علاوة على الاطلاع على التجارب المحلية والعالمية ذات الصلة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,759
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,538
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,872

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة