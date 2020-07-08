وفاة المُعمر الشيخ سعيد بن فطيس القحطاني

توفي أحد المعمرين بمنطقة عسير، الشيخ سعيد بن فطيس القحطاني، عن 103 أعوام.



ولد "القحطاني" -رحمه الله- سنة 1338هـ، الموافق 1918م. نسأل الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.



للتواصل وتقديم العزاء، عبر جوال ابنه "عبدالرحمن": "0563232730".