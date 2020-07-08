النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة المُعمر الشيخ سعيد بن فطيس القحطاني

توفي أحد المعمرين بمنطقة عسير، الشيخ سعيد بن فطيس القحطاني، عن 103 أعوام.

ولد "القحطاني" -رحمه الله- سنة 1338هـ، الموافق 1918م. نسأل الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء، عبر جوال ابنه "عبدالرحمن": "0563232730".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وفاة المُعمر الشيخ سعيد بن فطيس القحطاني
سبق

توفي أحد المعمرين بمنطقة عسير، الشيخ سعيد بن فطيس القحطاني، عن 103 أعوام.

ولد "القحطاني" -رحمه الله- سنة 1338هـ، الموافق 1918م. نسأل الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء، عبر جوال ابنه "عبدالرحمن": "0563232730".

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
07:25 PM

وفاة المُعمر الشيخ سعيد بن فطيس القحطاني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
1,569

توفي أحد المعمرين بمنطقة عسير، الشيخ سعيد بن فطيس القحطاني، عن 103 أعوام.

ولد "القحطاني" -رحمه الله- سنة 1338هـ، الموافق 1918م. نسأل الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء، عبر جوال ابنه "عبدالرحمن": "0563232730".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,663
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,915
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,668
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,897

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة