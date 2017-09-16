#هيئة_الاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع "سويس هوسبيتاليتي"

للتعاون في جذب مؤسسات التدريب المتخصّصة في الفندقة والسياحة

وقّعت #هيئة_الاستثمار، اليوم، مذكرة تفاهم مع "سويس هوسبيتاليتي"، بهدف التعاون في جذب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المتخصصة في الفندقة والسياحة.

وكانت الهيئة قد أعلنت -قبل أيام- إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019؛ ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103 % مقارنة بالربع الأول من عام 2019، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يومياً.

وشهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في الربع الثاني من عام 2019 القطاعات المستهدفة كافة، إذ شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة، إضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في القطاعات الأخرى.

كما يشهد السوق السعودي اهتمام المستثمرين من أنحاء العالم كافة، حيث تميّز هذا الربع بترخيص عددٍ من الشركات البريطانية والأمريكية والفرنسية، إضافة إلى شركات أخرى من مصر والصين والهند وغيرها من الدول.