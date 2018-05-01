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سحب قرعة كأس آسيا 2019 في الإمارات .. الجمعة

الأخضر في التصنيف الأول .. و11 منتخبًا عربيًّا سيشارك

تُسحب يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع من مايو في مدينة دبي، قرعة النسخة السابعة عشرة من كأس أمم آسيا 2019م التي ستنطلق في الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير.

وهذه النسخة الأولى التي سيشارك فيها 24 منتخبًا بعد أن كان يشارك فيها 16 منتخبًا فقط حتى النسخة الماضية في أستراليا 2015.

وبحسب نظام البطولة سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور الثاني مباشرة، ثم يلحق بهذه الفرق المتأهلة أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث في مجموعاتها ليكتمل بذلك عقد دور الـ16.

وسيشارك في النسخة المقبلة 11 منتخبًا عربيًّا هي: الإمارات، والسعودية، وفلسطين، وسوريا، والعراق، ولبنان، وقطر، وعُمان، والأردن، والبحرين، واليمن.

وكان الاتحاد الآسيوي للّعبة أعلن عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة إلى أربعة مستويات؛ حيث حل المنتخب الإماراتي والسعودي والياباني والكوري الجنوبي والإيراني والأسترالي في المستوى الأول، وهذه المنتخبات هي التي سترأس المجموعات الـ6.

أما منتخبات المستوى الثاني فهي: الصين، والعراق، وأوزبكستان، وقطر، وتايلاند، وسوريا.

منتخبات المستوى الثالث: فلسطين، وعُمان، والهند، وفيتنام، وقيرغستان، ولبنان.

منتخبات المستوى الرابع: الأردن، واليمن، وتركمانستان، والبحرين، وكوريا الشمالية، والفلبين.

يذكر أن مباريات البطولة ستقام على ثمانية ملاعب؛ والأماكن هي: ستاد مدينة زايد الرياضية، ملعب محمد بن زايد، وملعب آل نهيان في أبوظبي، ملعب هزاع بن زايد، وملعب الشيخ خليفة الدولي في العين، ملعب آل مكتوم، وملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي، وملعب الشارقة في الشارقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سحب قرعة كأس آسيا 2019 في الإمارات .. الجمعة
سبق

تُسحب يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع من مايو في مدينة دبي، قرعة النسخة السابعة عشرة من كأس أمم آسيا 2019م التي ستنطلق في الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير.

وهذه النسخة الأولى التي سيشارك فيها 24 منتخبًا بعد أن كان يشارك فيها 16 منتخبًا فقط حتى النسخة الماضية في أستراليا 2015.

وبحسب نظام البطولة سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور الثاني مباشرة، ثم يلحق بهذه الفرق المتأهلة أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث في مجموعاتها ليكتمل بذلك عقد دور الـ16.

وسيشارك في النسخة المقبلة 11 منتخبًا عربيًّا هي: الإمارات، والسعودية، وفلسطين، وسوريا، والعراق، ولبنان، وقطر، وعُمان، والأردن، والبحرين، واليمن.

وكان الاتحاد الآسيوي للّعبة أعلن عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة إلى أربعة مستويات؛ حيث حل المنتخب الإماراتي والسعودي والياباني والكوري الجنوبي والإيراني والأسترالي في المستوى الأول، وهذه المنتخبات هي التي سترأس المجموعات الـ6.

أما منتخبات المستوى الثاني فهي: الصين، والعراق، وأوزبكستان، وقطر، وتايلاند، وسوريا.

منتخبات المستوى الثالث: فلسطين، وعُمان، والهند، وفيتنام، وقيرغستان، ولبنان.

منتخبات المستوى الرابع: الأردن، واليمن، وتركمانستان، والبحرين، وكوريا الشمالية، والفلبين.

يذكر أن مباريات البطولة ستقام على ثمانية ملاعب؛ والأماكن هي: ستاد مدينة زايد الرياضية، ملعب محمد بن زايد، وملعب آل نهيان في أبوظبي، ملعب هزاع بن زايد، وملعب الشيخ خليفة الدولي في العين، ملعب آل مكتوم، وملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي، وملعب الشارقة في الشارقة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
07:37 PM

سحب قرعة كأس آسيا 2019 في الإمارات .. الجمعة

الأخضر في التصنيف الأول .. و11 منتخبًا عربيًّا سيشارك

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محمود الحمد - الرياض
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تُسحب يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع من مايو في مدينة دبي، قرعة النسخة السابعة عشرة من كأس أمم آسيا 2019م التي ستنطلق في الخامس من يناير المقبل وحتى الأول من فبراير.

وهذه النسخة الأولى التي سيشارك فيها 24 منتخبًا بعد أن كان يشارك فيها 16 منتخبًا فقط حتى النسخة الماضية في أستراليا 2015.

وبحسب نظام البطولة سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور الثاني مباشرة، ثم يلحق بهذه الفرق المتأهلة أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث في مجموعاتها ليكتمل بذلك عقد دور الـ16.

وسيشارك في النسخة المقبلة 11 منتخبًا عربيًّا هي: الإمارات، والسعودية، وفلسطين، وسوريا، والعراق، ولبنان، وقطر، وعُمان، والأردن، والبحرين، واليمن.

وكان الاتحاد الآسيوي للّعبة أعلن عن تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة إلى أربعة مستويات؛ حيث حل المنتخب الإماراتي والسعودي والياباني والكوري الجنوبي والإيراني والأسترالي في المستوى الأول، وهذه المنتخبات هي التي سترأس المجموعات الـ6.

أما منتخبات المستوى الثاني فهي: الصين، والعراق، وأوزبكستان، وقطر، وتايلاند، وسوريا.

منتخبات المستوى الثالث: فلسطين، وعُمان، والهند، وفيتنام، وقيرغستان، ولبنان.

منتخبات المستوى الرابع: الأردن، واليمن، وتركمانستان، والبحرين، وكوريا الشمالية، والفلبين.

يذكر أن مباريات البطولة ستقام على ثمانية ملاعب؛ والأماكن هي: ستاد مدينة زايد الرياضية، ملعب محمد بن زايد، وملعب آل نهيان في أبوظبي، ملعب هزاع بن زايد، وملعب الشيخ خليفة الدولي في العين، ملعب آل مكتوم، وملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي، وملعب الشارقة في الشارقة.

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