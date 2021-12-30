كورونا.. 9128 إصابة جديدة بالبرازيل و207 بالصين و169 بموريتانيا

أفادت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية، بأن البلاد سجلت 9128 إصابة جديدة، و112 وفاة بفيروس كورونا يوم الأربعاء.

وسجلت البرازيل في المجمل حتى الآن: 618817 وفاة، و22 مليونًا، و263834 إصابة مؤكدة؛ فيما سجلت ما إجماليه 77 إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الخميس تسجيل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء؛ ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 101890 إصابة.

وقالت اللجنة في بيان: إن 156 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا، ولم تسجل أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

موريتانيا

سجلت موريتانيا 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دون تسجيل وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 40906؛ فيما استقر مجموع الوفيات عند 862.