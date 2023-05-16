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الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي ترتكب أعمال قرصنة لإمدادات طبية مخصصة لمكافحة كورونا

الأرياني طالب الأمين العام للأمم المتحد بإدانة ذلك والضغط على قادة الانقلابيين لإطلاق المواد

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بارتكاب عمليات نهب لإمدادات طبية مخصصة لمجابهة فيروس كورونا في مناطق سيطرة المتمردين.

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الأرياني: إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على نهب إمدادات طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية، كانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها، لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولصالح أنشطتها وبيعها في السوق.

وطالب الوزير الأرياني، في تصريح نقلته "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية"، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية بإدانة هذه القرصنة الحوثية على الإمدادات الطبية، والضغط على قادة الميليشيا الانقلابية لإطلاق المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات، للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي فيروس ‎كورونا.

ميليشيا الحوثي الإرهابية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي ترتكب أعمال قرصنة لإمدادات طبية مخصصة لمكافحة كورونا
سبق

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بارتكاب عمليات نهب لإمدادات طبية مخصصة لمجابهة فيروس كورونا في مناطق سيطرة المتمردين.

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الأرياني: إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على نهب إمدادات طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية، كانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها، لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولصالح أنشطتها وبيعها في السوق.

وطالب الوزير الأرياني، في تصريح نقلته "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية"، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية بإدانة هذه القرصنة الحوثية على الإمدادات الطبية، والضغط على قادة الميليشيا الانقلابية لإطلاق المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات، للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي فيروس ‎كورونا.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
09:47 PM

الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي ترتكب أعمال قرصنة لإمدادات طبية مخصصة لمكافحة كورونا

الأرياني طالب الأمين العام للأمم المتحد بإدانة ذلك والضغط على قادة الانقلابيين لإطلاق المواد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بارتكاب عمليات نهب لإمدادات طبية مخصصة لمجابهة فيروس كورونا في مناطق سيطرة المتمردين.

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الأرياني: إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على نهب إمدادات طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية، كانت في طريقها لمكاتب الصحة في المحافظات الواقعة بمناطق سيطرتها، لتوزعها على قياداتها وعناصرها ولصالح أنشطتها وبيعها في السوق.

وطالب الوزير الأرياني، في تصريح نقلته "وكالة الأنباء اليمنية الرسمية"، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية بإدانة هذه القرصنة الحوثية على الإمدادات الطبية، والضغط على قادة الميليشيا الانقلابية لإطلاق المواد الطبية وتوزيعها على المستشفيات، للمساهمة في رفع كفاءة الأنظمة الصحية لمواجهة تفشي فيروس ‎كورونا.

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