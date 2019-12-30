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أمير الشرقية يكرم داعمي مبادرة "الشعور الأزرق"

أكد أن التكامل بين مختلف الجهات سيخفّف أعداد المصابين

كرّم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، داعمي مبادرة "الشعور الأزرق" التي نظمها مركز الأميرة جواهر بنت نايف لمشاعل الخير، مؤخراً، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتعنى بالتوعية بتأثير القلق والاكتئاب على الإنسان، وسبل التعامل معه.

وقال: حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لم تدّخر جهداً في سبيل معالجة المصابين بالأعراض والأمراض النفسية، وذلك نابعٌ من حرصه على رعاية أبنائه المواطنين.

وأضاف: نمط الحياة المتسارع أثّر على الإنسان، وأوجد عدداً من الأمراض التي أثرت على البعض، وجعلتهم يشعرون بأنهم منعزلون عن المجتمع، غير قادرين على التفاعل معه، وفي ظل جهل البعض بماهية الأمراض النفسية، وسبل التعامل معها، يتعاظم دور مؤسسات القطاع غير الربحي للقيام بواجبها، وتوعية المجتمع بهذه الأمراض، والعلاج المتوفر لها، والحرص على أن تكون الحملات التوعوية مبتكرة ومدروسة، وموضحة لآثار هذه الأمراض لتكون المحصلة الحد من تأثيراتها، وسرعة معالجتها.

وأكد الأمير سعود بن نايف أن التكامل بين مختلف الجهات، سيسهم بمشيئة الله في انخفاض أعداد المصابين بهذه الأمراض، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه لهم، متمنياً للجميع التوفيق.

من جهتها، أعربت المديرة التنفيذية لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيى باسمها واسم منسوبات المركز، عن شكرها وتقديرها لدعم أمير المنطقة الشرقية، مبينةً أن هذه المبادرة لم تكن لتلاقي النجاح الذي حققته لولا توفيق الله ثم الدعم الكريم منه، وتوجيهاته التي تفضل به لفريق العمل.

وعبّر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، عن شكره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة لهذه الفعالية، موضحاً أن الشؤون الصحية تسعد بالشراكة مع القطاع غير الربحي في مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتوجد وعياً بهذه الأمراض وتأثيراتها.

أمير الشرقية الشعور الأزرق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشرقية يكرم داعمي مبادرة "الشعور الأزرق"
سبق

كرّم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، داعمي مبادرة "الشعور الأزرق" التي نظمها مركز الأميرة جواهر بنت نايف لمشاعل الخير، مؤخراً، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتعنى بالتوعية بتأثير القلق والاكتئاب على الإنسان، وسبل التعامل معه.

وقال: حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لم تدّخر جهداً في سبيل معالجة المصابين بالأعراض والأمراض النفسية، وذلك نابعٌ من حرصه على رعاية أبنائه المواطنين.

وأضاف: نمط الحياة المتسارع أثّر على الإنسان، وأوجد عدداً من الأمراض التي أثرت على البعض، وجعلتهم يشعرون بأنهم منعزلون عن المجتمع، غير قادرين على التفاعل معه، وفي ظل جهل البعض بماهية الأمراض النفسية، وسبل التعامل معها، يتعاظم دور مؤسسات القطاع غير الربحي للقيام بواجبها، وتوعية المجتمع بهذه الأمراض، والعلاج المتوفر لها، والحرص على أن تكون الحملات التوعوية مبتكرة ومدروسة، وموضحة لآثار هذه الأمراض لتكون المحصلة الحد من تأثيراتها، وسرعة معالجتها.

وأكد الأمير سعود بن نايف أن التكامل بين مختلف الجهات، سيسهم بمشيئة الله في انخفاض أعداد المصابين بهذه الأمراض، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه لهم، متمنياً للجميع التوفيق.

من جهتها، أعربت المديرة التنفيذية لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيى باسمها واسم منسوبات المركز، عن شكرها وتقديرها لدعم أمير المنطقة الشرقية، مبينةً أن هذه المبادرة لم تكن لتلاقي النجاح الذي حققته لولا توفيق الله ثم الدعم الكريم منه، وتوجيهاته التي تفضل به لفريق العمل.

وعبّر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، عن شكره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة لهذه الفعالية، موضحاً أن الشؤون الصحية تسعد بالشراكة مع القطاع غير الربحي في مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتوجد وعياً بهذه الأمراض وتأثيراتها.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
05:29 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
06:19 PM

أمير الشرقية يكرم داعمي مبادرة "الشعور الأزرق"

أكد أن التكامل بين مختلف الجهات سيخفّف أعداد المصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كرّم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، داعمي مبادرة "الشعور الأزرق" التي نظمها مركز الأميرة جواهر بنت نايف لمشاعل الخير، مؤخراً، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتعنى بالتوعية بتأثير القلق والاكتئاب على الإنسان، وسبل التعامل معه.

وقال: حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لم تدّخر جهداً في سبيل معالجة المصابين بالأعراض والأمراض النفسية، وذلك نابعٌ من حرصه على رعاية أبنائه المواطنين.

وأضاف: نمط الحياة المتسارع أثّر على الإنسان، وأوجد عدداً من الأمراض التي أثرت على البعض، وجعلتهم يشعرون بأنهم منعزلون عن المجتمع، غير قادرين على التفاعل معه، وفي ظل جهل البعض بماهية الأمراض النفسية، وسبل التعامل معها، يتعاظم دور مؤسسات القطاع غير الربحي للقيام بواجبها، وتوعية المجتمع بهذه الأمراض، والعلاج المتوفر لها، والحرص على أن تكون الحملات التوعوية مبتكرة ومدروسة، وموضحة لآثار هذه الأمراض لتكون المحصلة الحد من تأثيراتها، وسرعة معالجتها.

وأكد الأمير سعود بن نايف أن التكامل بين مختلف الجهات، سيسهم بمشيئة الله في انخفاض أعداد المصابين بهذه الأمراض، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه لهم، متمنياً للجميع التوفيق.

من جهتها، أعربت المديرة التنفيذية لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيى باسمها واسم منسوبات المركز، عن شكرها وتقديرها لدعم أمير المنطقة الشرقية، مبينةً أن هذه المبادرة لم تكن لتلاقي النجاح الذي حققته لولا توفيق الله ثم الدعم الكريم منه، وتوجيهاته التي تفضل به لفريق العمل.

وعبّر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، عن شكره لأمير المنطقة على رعايته الكريمة لهذه الفعالية، موضحاً أن الشؤون الصحية تسعد بالشراكة مع القطاع غير الربحي في مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتوجد وعياً بهذه الأمراض وتأثيراتها.

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