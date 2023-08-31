بعد جريمة الحرب الحوثية.. الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي
التحالف أعلن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على المطار
أكدت قناة #الإخبارية اليوم نقلاً عن مراسلها أن الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي عقب استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمطار في وقت سابق اليوم.
وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.
وقال التحالف: المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.
وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.
بعد جريمة الحرب الحوثية.. الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-31
أكدت قناة #الإخبارية اليوم نقلاً عن مراسلها أن الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي عقب استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمطار في وقت سابق اليوم.
وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.
وقال التحالف: المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.
وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
03:44 PM
بعد جريمة الحرب الحوثية.. الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي
التحالف أعلن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على المطار
أكدت قناة #الإخبارية اليوم نقلاً عن مراسلها أن الحركة طبيعية في صالات #مطار_أبها_الدولي عقب استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للمطار في وقت سابق اليوم.
وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.
وقال التحالف: المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.
وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.