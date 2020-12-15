النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر ميزانية 2021: النفقات 990 مليارًا والإيرادات 849 مليار ريال

"قطان": المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين

أثناء استقبال رئيس وزراء الجمهورية له

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية الكونغو برازيفيل كليمان مامبا، في المقر الرئاسي اليوم، أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.

ونقل قطان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدولته.

من جانبه، حمل دولة الرئيس كليمان مامبا وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وخلال اللقاء، جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أوضح خلال لقائه دولة الرئيس أن المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين.

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قطان": المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين
سبق

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية الكونغو برازيفيل كليمان مامبا، في المقر الرئاسي اليوم، أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.

ونقل قطان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدولته.

من جانبه، حمل دولة الرئيس كليمان مامبا وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وخلال اللقاء، جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أوضح خلال لقائه دولة الرئيس أن المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
07:03 PM

"قطان": المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين

أثناء استقبال رئيس وزراء الجمهورية له

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,021

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية الكونغو برازيفيل كليمان مامبا، في المقر الرئاسي اليوم، أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.

ونقل قطان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدولته.

من جانبه، حمل دولة الرئيس كليمان مامبا وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وخلال اللقاء، جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أوضح خلال لقائه دولة الرئيس أن المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,573
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,579
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,056

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة