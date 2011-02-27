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بحضور "تركي الفيصل".. خبير روسي يكشف مستقبل "موسكو" بالشرق الأوسط

قال: الربيع العربي وتأثير أمريكا وغياب الاستراتيجية الطويلة سبب وجودنا بالمنطقة

كشف الباحث والخبير الروسي بشؤون الشرق الأوسط في مجلس الشؤون الدولية الروسي الدكتور يوري بارمن، أن موجة الربيع العربي، واستمرار مواجهة تأثير الولايات المتحدة، إضافة إلى غياب الاستراتيجية السياسية طويلة المدى في المنطقة؛ من أهم دوافع اهتمام روسيا وتدخلها العسكري الحالي بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار "بارمن" إلى أن من أهداف توسع روسيا في الشرق الأوسط، التأكيد على أنها قوة عسكرية عظمى، إضافة إلى محاولتها إحياء حلمها المتمثل في الوصول للبحر الأبيض المتوسط من أجل عرقلة عمل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والحد من فاعليته.

جاء ذلك خلال محاضرة "بارمن" التي نظّمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بعنوان "هل لروسيا مستقبل في الشرق الأوسط؟"، بحضور الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعدد من الأكاديميين والدبلوماسيين والمهتمين مساء أمس.

واستهلّ "بارمن" محاضرته، بتقديم نبذة تاريخية عن الماضي السياسي لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، ودوافع اهتمامها بالمنطقة، والتي من أبرزها النفوذ الأيديولوجي لمواجهة السياسات الغربية؛ مستعرضاً مفهوم السياسة والعقيدة السياسية التي تتبناها الدولة الروسية في الماضي والحاضر، واستراتيجيتها في التواجد الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد انتهاج روسيا عقلية دفاعية فيما يتعلق بمكافحة التطرف؛ وهذا ما يظهر من خلال عملياتها العسكرية ضد "داعش"؛ واصفاً علاقتها مع اللاعبين الإقليميين بـ"المتقلبة دائماً".

وشدد الخبير الروسي على أن الوجود المستدام لروسيا في الشرق الأوسط، بحاجة لتحويل المكاسب العسكرية الحالية في سوريا إلى تأثير سياسي طويل المدى، وخلق تحالف أو نظام أمني مشابه لحلف الناتو؛ موضحاً في الوقت نفسه أن فكرة التحالف الجديد غير مقبولة حالياً.

وأشار الخبير الروسي إلى أن أبرز التحديات المستقبلية التي تواجهها السياسة الروسية، هو استدامة تواجدها واعتمادها المفرط على استخدام القوة العسكرية، وإهمالها استخدام القوة والسياسة الناعمة.

وختم "بارمن" محاضرته بتسليط الضوء على مستقبل العلاقات الروسية مع السعودية، وأبرز التحديات التي تواجه هذه العلاقات في المستقبل.

يُذكر أن "بارمن" مستشار وخبير في مجال المخاطر، ويركز في عمله على القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، ووضع روسيا بالمنطقة، وهو خبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، ويغطي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسياسة موسكو تجاه المنطقة.

وتأتي محاضرة الخبير الروسي ضِمن البرنامج الدوري للمركز المتمثل في تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين لمناقشة مختلف القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور "تركي الفيصل".. خبير روسي يكشف مستقبل "موسكو" بالشرق الأوسط
سبق

كشف الباحث والخبير الروسي بشؤون الشرق الأوسط في مجلس الشؤون الدولية الروسي الدكتور يوري بارمن، أن موجة الربيع العربي، واستمرار مواجهة تأثير الولايات المتحدة، إضافة إلى غياب الاستراتيجية السياسية طويلة المدى في المنطقة؛ من أهم دوافع اهتمام روسيا وتدخلها العسكري الحالي بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار "بارمن" إلى أن من أهداف توسع روسيا في الشرق الأوسط، التأكيد على أنها قوة عسكرية عظمى، إضافة إلى محاولتها إحياء حلمها المتمثل في الوصول للبحر الأبيض المتوسط من أجل عرقلة عمل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والحد من فاعليته.

جاء ذلك خلال محاضرة "بارمن" التي نظّمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بعنوان "هل لروسيا مستقبل في الشرق الأوسط؟"، بحضور الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعدد من الأكاديميين والدبلوماسيين والمهتمين مساء أمس.

واستهلّ "بارمن" محاضرته، بتقديم نبذة تاريخية عن الماضي السياسي لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، ودوافع اهتمامها بالمنطقة، والتي من أبرزها النفوذ الأيديولوجي لمواجهة السياسات الغربية؛ مستعرضاً مفهوم السياسة والعقيدة السياسية التي تتبناها الدولة الروسية في الماضي والحاضر، واستراتيجيتها في التواجد الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد انتهاج روسيا عقلية دفاعية فيما يتعلق بمكافحة التطرف؛ وهذا ما يظهر من خلال عملياتها العسكرية ضد "داعش"؛ واصفاً علاقتها مع اللاعبين الإقليميين بـ"المتقلبة دائماً".

وشدد الخبير الروسي على أن الوجود المستدام لروسيا في الشرق الأوسط، بحاجة لتحويل المكاسب العسكرية الحالية في سوريا إلى تأثير سياسي طويل المدى، وخلق تحالف أو نظام أمني مشابه لحلف الناتو؛ موضحاً في الوقت نفسه أن فكرة التحالف الجديد غير مقبولة حالياً.

وأشار الخبير الروسي إلى أن أبرز التحديات المستقبلية التي تواجهها السياسة الروسية، هو استدامة تواجدها واعتمادها المفرط على استخدام القوة العسكرية، وإهمالها استخدام القوة والسياسة الناعمة.

وختم "بارمن" محاضرته بتسليط الضوء على مستقبل العلاقات الروسية مع السعودية، وأبرز التحديات التي تواجه هذه العلاقات في المستقبل.

يُذكر أن "بارمن" مستشار وخبير في مجال المخاطر، ويركز في عمله على القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، ووضع روسيا بالمنطقة، وهو خبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، ويغطي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسياسة موسكو تجاه المنطقة.

وتأتي محاضرة الخبير الروسي ضِمن البرنامج الدوري للمركز المتمثل في تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين لمناقشة مختلف القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:51 AM

بحضور "تركي الفيصل".. خبير روسي يكشف مستقبل "موسكو" بالشرق الأوسط

قال: الربيع العربي وتأثير أمريكا وغياب الاستراتيجية الطويلة سبب وجودنا بالمنطقة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف الباحث والخبير الروسي بشؤون الشرق الأوسط في مجلس الشؤون الدولية الروسي الدكتور يوري بارمن، أن موجة الربيع العربي، واستمرار مواجهة تأثير الولايات المتحدة، إضافة إلى غياب الاستراتيجية السياسية طويلة المدى في المنطقة؛ من أهم دوافع اهتمام روسيا وتدخلها العسكري الحالي بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار "بارمن" إلى أن من أهداف توسع روسيا في الشرق الأوسط، التأكيد على أنها قوة عسكرية عظمى، إضافة إلى محاولتها إحياء حلمها المتمثل في الوصول للبحر الأبيض المتوسط من أجل عرقلة عمل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والحد من فاعليته.

جاء ذلك خلال محاضرة "بارمن" التي نظّمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بعنوان "هل لروسيا مستقبل في الشرق الأوسط؟"، بحضور الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعدد من الأكاديميين والدبلوماسيين والمهتمين مساء أمس.

واستهلّ "بارمن" محاضرته، بتقديم نبذة تاريخية عن الماضي السياسي لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، ودوافع اهتمامها بالمنطقة، والتي من أبرزها النفوذ الأيديولوجي لمواجهة السياسات الغربية؛ مستعرضاً مفهوم السياسة والعقيدة السياسية التي تتبناها الدولة الروسية في الماضي والحاضر، واستراتيجيتها في التواجد الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد انتهاج روسيا عقلية دفاعية فيما يتعلق بمكافحة التطرف؛ وهذا ما يظهر من خلال عملياتها العسكرية ضد "داعش"؛ واصفاً علاقتها مع اللاعبين الإقليميين بـ"المتقلبة دائماً".

وشدد الخبير الروسي على أن الوجود المستدام لروسيا في الشرق الأوسط، بحاجة لتحويل المكاسب العسكرية الحالية في سوريا إلى تأثير سياسي طويل المدى، وخلق تحالف أو نظام أمني مشابه لحلف الناتو؛ موضحاً في الوقت نفسه أن فكرة التحالف الجديد غير مقبولة حالياً.

وأشار الخبير الروسي إلى أن أبرز التحديات المستقبلية التي تواجهها السياسة الروسية، هو استدامة تواجدها واعتمادها المفرط على استخدام القوة العسكرية، وإهمالها استخدام القوة والسياسة الناعمة.

وختم "بارمن" محاضرته بتسليط الضوء على مستقبل العلاقات الروسية مع السعودية، وأبرز التحديات التي تواجه هذه العلاقات في المستقبل.

يُذكر أن "بارمن" مستشار وخبير في مجال المخاطر، ويركز في عمله على القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، ووضع روسيا بالمنطقة، وهو خبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، ويغطي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسياسة موسكو تجاه المنطقة.

وتأتي محاضرة الخبير الروسي ضِمن البرنامج الدوري للمركز المتمثل في تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين لمناقشة مختلف القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة.

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