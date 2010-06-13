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تكليفات بالجملة في "أمانة جدة".. "الزهراني" وكيلًا و"فرعية" وتعيين سيدة

في إطار مساعي التطوير وتدوير العمل الإداري.. "ارتباطات وتقسيمات وتنظيم"

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بإنشاء وكالة البلديات الفرعية، ترتبط به مباشرة، وتكليف المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني وكيلًا له، ويرتبط به مشرفو بلديات نطاق الشمال والجنوب والشرق والوسط، ورؤساء البلديات الفرعية المرتبطة بهم، وتتكون من الإدارة العامة للرقابة البيئية ويكلف المهندس عمر بن كامل الدقس مديرًا عامًا، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، وتتبع لها إدارة مراقبة النقل ومحطات الوقود، ويتبع لها قسم متابعة الناقلات، وقسم السيارات الخربة، وقسم محطات الوقود، وقسم مواقف الشاحنات، وإدارة رقابة أنشطة إعادة التدوير، وإدارة الاستكشاف الحشري، وإدارة تحسين المشهد البصري، وإدارة المسالخ، وأسواق النفع العام: ويتبع لها سوق الخضار المركزي، وسوق السمك المركزي، وسوق الأنعام المركزي، والمسالخ.

كما شَمِلَ القرار الإدارة العامة للخدمات البلدية، ويكلف حسن بن سعد الزهراني مديرًا عامًا لها، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة: ويتبع لها، وإدارة التراخيص التجارية، وإدارة رقابة الأسواق: ويتبع لها قسم المنشآت الغذائية، وقسم اللجان المشتركة.. كما أنشأ إدارة للشؤن التنظيمية والمتابعة، وكلف أمل بنت عبدالرحمن الدماك مديرًا لها، وترتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة.

كما يكلف المهندس لؤي بن عبدالقادر عبده مشرفًا على بلديات نطاق الشمال، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، ويكلف المهندس فهد بن فهاد المطيري مشرفًا على 8 بلديات الجنوب، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، كما يكلف المهندس راضي بن عاطي الصحفي رئيسًا لبلدية المليساء الفرعية، ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب.

ويكلف المهندس سامي بن أحمد العمري رئيسًا لبلدية ثول، ويرتبط بمشرف بلديات الشمال مباشرة، كما يكلف تركي بن على الذروي رئيسًا لبلدية الجنوب ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب، والمهندس عمرو بن ظافر العمري رئيسًا لبلدية الجامعة الفرعية، ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب، والمهندس أحمد الزهراني رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، ويرتبط مباشرة بمشرف بلديات الشمال.

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تكليفات بالجملة في "أمانة جدة".. "الزهراني" وكيلًا و"فرعية" وتعيين سيدة
سبق

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بإنشاء وكالة البلديات الفرعية، ترتبط به مباشرة، وتكليف المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني وكيلًا له، ويرتبط به مشرفو بلديات نطاق الشمال والجنوب والشرق والوسط، ورؤساء البلديات الفرعية المرتبطة بهم، وتتكون من الإدارة العامة للرقابة البيئية ويكلف المهندس عمر بن كامل الدقس مديرًا عامًا، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، وتتبع لها إدارة مراقبة النقل ومحطات الوقود، ويتبع لها قسم متابعة الناقلات، وقسم السيارات الخربة، وقسم محطات الوقود، وقسم مواقف الشاحنات، وإدارة رقابة أنشطة إعادة التدوير، وإدارة الاستكشاف الحشري، وإدارة تحسين المشهد البصري، وإدارة المسالخ، وأسواق النفع العام: ويتبع لها سوق الخضار المركزي، وسوق السمك المركزي، وسوق الأنعام المركزي، والمسالخ.

كما شَمِلَ القرار الإدارة العامة للخدمات البلدية، ويكلف حسن بن سعد الزهراني مديرًا عامًا لها، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة: ويتبع لها، وإدارة التراخيص التجارية، وإدارة رقابة الأسواق: ويتبع لها قسم المنشآت الغذائية، وقسم اللجان المشتركة.. كما أنشأ إدارة للشؤن التنظيمية والمتابعة، وكلف أمل بنت عبدالرحمن الدماك مديرًا لها، وترتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة.

كما يكلف المهندس لؤي بن عبدالقادر عبده مشرفًا على بلديات نطاق الشمال، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، ويكلف المهندس فهد بن فهاد المطيري مشرفًا على 8 بلديات الجنوب، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، كما يكلف المهندس راضي بن عاطي الصحفي رئيسًا لبلدية المليساء الفرعية، ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب.

ويكلف المهندس سامي بن أحمد العمري رئيسًا لبلدية ثول، ويرتبط بمشرف بلديات الشمال مباشرة، كما يكلف تركي بن على الذروي رئيسًا لبلدية الجنوب ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب، والمهندس عمرو بن ظافر العمري رئيسًا لبلدية الجامعة الفرعية، ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب، والمهندس أحمد الزهراني رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، ويرتبط مباشرة بمشرف بلديات الشمال.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:19 AM

تكليفات بالجملة في "أمانة جدة".. "الزهراني" وكيلًا و"فرعية" وتعيين سيدة

في إطار مساعي التطوير وتدوير العمل الإداري.. "ارتباطات وتقسيمات وتنظيم"

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عبدالله الراجحي - جدة
3
3,938

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بإنشاء وكالة البلديات الفرعية، ترتبط به مباشرة، وتكليف المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني وكيلًا له، ويرتبط به مشرفو بلديات نطاق الشمال والجنوب والشرق والوسط، ورؤساء البلديات الفرعية المرتبطة بهم، وتتكون من الإدارة العامة للرقابة البيئية ويكلف المهندس عمر بن كامل الدقس مديرًا عامًا، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، وتتبع لها إدارة مراقبة النقل ومحطات الوقود، ويتبع لها قسم متابعة الناقلات، وقسم السيارات الخربة، وقسم محطات الوقود، وقسم مواقف الشاحنات، وإدارة رقابة أنشطة إعادة التدوير، وإدارة الاستكشاف الحشري، وإدارة تحسين المشهد البصري، وإدارة المسالخ، وأسواق النفع العام: ويتبع لها سوق الخضار المركزي، وسوق السمك المركزي، وسوق الأنعام المركزي، والمسالخ.

كما شَمِلَ القرار الإدارة العامة للخدمات البلدية، ويكلف حسن بن سعد الزهراني مديرًا عامًا لها، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة: ويتبع لها، وإدارة التراخيص التجارية، وإدارة رقابة الأسواق: ويتبع لها قسم المنشآت الغذائية، وقسم اللجان المشتركة.. كما أنشأ إدارة للشؤن التنظيمية والمتابعة، وكلف أمل بنت عبدالرحمن الدماك مديرًا لها، وترتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة.

كما يكلف المهندس لؤي بن عبدالقادر عبده مشرفًا على بلديات نطاق الشمال، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، ويكلف المهندس فهد بن فهاد المطيري مشرفًا على 8 بلديات الجنوب، ويرتبط بوكيل البلديات الفرعية مباشرة، كما يكلف المهندس راضي بن عاطي الصحفي رئيسًا لبلدية المليساء الفرعية، ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب.

ويكلف المهندس سامي بن أحمد العمري رئيسًا لبلدية ثول، ويرتبط بمشرف بلديات الشمال مباشرة، كما يكلف تركي بن على الذروي رئيسًا لبلدية الجنوب ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب، والمهندس عمرو بن ظافر العمري رئيسًا لبلدية الجامعة الفرعية، ويرتبط بمشرف بلديات الجنوب، والمهندس أحمد الزهراني رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، ويرتبط مباشرة بمشرف بلديات الشمال.

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