العثور على جثة الفتاة المفقودة في سيول "شواص"
كانت مع والدها والسيول جرفت مركبتهما أمس
عثرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمساندة من الأجهزة المعنية الأخرى، صباح اليوم، على جثة الفتاة المفقودة في السيول بمركز شواص شمال محافظة بلقرن.
وكانت السيول أمس قد جرفت المركبة التي كان يستقلها مواطن وابنته "الطالبة" بعد عودتهما من المدرسة، وعثر على جثة والدها حينها.
العثور على جثة الفتاة المفقودة في سيول "شواص"
سعود الدعجاني
سبق
2022-01-03
عثرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمساندة من الأجهزة المعنية الأخرى، صباح اليوم، على جثة الفتاة المفقودة في السيول بمركز شواص شمال محافظة بلقرن.
وكانت السيول أمس قد جرفت المركبة التي كان يستقلها مواطن وابنته "الطالبة" بعد عودتهما من المدرسة، وعثر على جثة والدها حينها.
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
01:52 PM
العثور على جثة الفتاة المفقودة في سيول "شواص"
كانت مع والدها والسيول جرفت مركبتهما أمس
عثرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمساندة من الأجهزة المعنية الأخرى، صباح اليوم، على جثة الفتاة المفقودة في السيول بمركز شواص شمال محافظة بلقرن.
وكانت السيول أمس قد جرفت المركبة التي كان يستقلها مواطن وابنته "الطالبة" بعد عودتهما من المدرسة، وعثر على جثة والدها حينها.