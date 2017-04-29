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كورونا.. السلالة الهندية تجتاح 17 دولة بشكل غير مسبوق

رصدت 17 دولة على الأقل حول العالم إصابات بالسلالة الهندية خلال الأيام الماضية، بينما تستمر حصيلة الإصابات في الارتفاع بالهند بشكل غير مسبوق.

فقد ضربت الموجة الثالثة من السلالة الهندية بكورونا الهند وتركيا ودولاً عدة حول العالم.

وطبقاً لوسائل إعلام عبرية، فقد سجّل ارتفاع عدد المصابين بالطفرة الهندية لكورونا في "إسرائيل" إلى 40؛ بينهم 30 اكتُشِفوا خلال الأيام القليلة الماضية، وحتى الآن لا يُعرف مدى فعالية اللقاح ضد الطفرة.

فيما أعلنت سلطات كولونيا في غرب ألمانيا اكتشاف إصابتين بسلالة كورونا الهندية.

وقال وزير الصحة التركي: لقد رصدنا لأول مرة 5 إصابات بسلالة كورونا الهندية في إسطنبول، ونراقب المصابين في العزل الصحي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الهند استحوذت على 38 بالمائة من نمو حالات كوفيد-19 في العالم الأسبوع الماضي.

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كورونا.. السلالة الهندية تجتاح 17 دولة بشكل غير مسبوق
سبق

رصدت 17 دولة على الأقل حول العالم إصابات بالسلالة الهندية خلال الأيام الماضية، بينما تستمر حصيلة الإصابات في الارتفاع بالهند بشكل غير مسبوق.

فقد ضربت الموجة الثالثة من السلالة الهندية بكورونا الهند وتركيا ودولاً عدة حول العالم.

وطبقاً لوسائل إعلام عبرية، فقد سجّل ارتفاع عدد المصابين بالطفرة الهندية لكورونا في "إسرائيل" إلى 40؛ بينهم 30 اكتُشِفوا خلال الأيام القليلة الماضية، وحتى الآن لا يُعرف مدى فعالية اللقاح ضد الطفرة.

فيما أعلنت سلطات كولونيا في غرب ألمانيا اكتشاف إصابتين بسلالة كورونا الهندية.

وقال وزير الصحة التركي: لقد رصدنا لأول مرة 5 إصابات بسلالة كورونا الهندية في إسطنبول، ونراقب المصابين في العزل الصحي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الهند استحوذت على 38 بالمائة من نمو حالات كوفيد-19 في العالم الأسبوع الماضي.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
02:50 PM

كورونا.. السلالة الهندية تجتاح 17 دولة بشكل غير مسبوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت 17 دولة على الأقل حول العالم إصابات بالسلالة الهندية خلال الأيام الماضية، بينما تستمر حصيلة الإصابات في الارتفاع بالهند بشكل غير مسبوق.

فقد ضربت الموجة الثالثة من السلالة الهندية بكورونا الهند وتركيا ودولاً عدة حول العالم.

وطبقاً لوسائل إعلام عبرية، فقد سجّل ارتفاع عدد المصابين بالطفرة الهندية لكورونا في "إسرائيل" إلى 40؛ بينهم 30 اكتُشِفوا خلال الأيام القليلة الماضية، وحتى الآن لا يُعرف مدى فعالية اللقاح ضد الطفرة.

فيما أعلنت سلطات كولونيا في غرب ألمانيا اكتشاف إصابتين بسلالة كورونا الهندية.

وقال وزير الصحة التركي: لقد رصدنا لأول مرة 5 إصابات بسلالة كورونا الهندية في إسطنبول، ونراقب المصابين في العزل الصحي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الهند استحوذت على 38 بالمائة من نمو حالات كوفيد-19 في العالم الأسبوع الماضي.

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